El arma secreta del Tri: ¿por qué la altura ayuda a la Selección Mexicana y cómo afecta a sus rivales?

Cambios de clima en el Mundial Jugar en la región más transparente del aire puede dar ventajas al Tricolor

Los cambios en clima son un factor clave durante este Mundial 2026, debido a la cantidad de ciudades con condiciones diferentes en las que se está jugando este torneo. Te explicamos cómo esto puede ser una ventaja para la Selección de México.

¿Por qué es diferente jugar a en ciudades más elevadas?

Los efectos de la altura son claros en deportes como el automovilismo, donde el aire delgado y la presión atmosférica afectan la movilidad del auto y obligan a los ingenieros a reconfigurar los vehículos antes de las carreras. Lo vemos cada año en la carrera de Formula 1 que toma lugar en la capital mexicana.

Sin embargo, el rendimiento también cambia en deportes de resistencia como el futbol. Entre más cerca se esté del nivel del mar, existe una mayor concentración y peso del aire. Esto le proporciona a los jugadores oxígeno óptimo para evitar sofocarse durante sprints continuos. Esto se ve esta Copa del Mundo en ciudades como Nueva York o Vancouver.

En ciudades tan altas como la Ciudad de México, la presión atmosférica disminuye alrededor de 27% respecto a lo normal. Esto se traduce a dificultades para mantener un ritmo de respiración estable y, por lo tanto, fatiga prematura. Permite sprints más rápidos, a causa de la densidad del aire, pero aumenta el tiempo de recuperación de los mismos.

La altura fue una de las razones por la que en otros mundiales de México, en 1970 y 1986, se descartó la posibilidad de incluir ciudades costeras, ya que se pensó que los cambios considerables en altitud afectarían a los jugadores y la altura daría una mayor ventaja a la selección nacional.

En cambio, en este campeonato, tenemos a distintas los distintos equipos entrenando en sedes que varían en altura y clima considerablemente, lo que puede terminar afectando el rendimiento de los jugadores, cuyos cuerpos se acostumbran a las condiciones de su lugar de entrenamiento. Como un automóvil, también deben tener un proceso de reconfiguración al cambio.

El rendimiento de los jugadores no es lo único que cambia. Al haber menos presión atmosférica, la pelota rompe el aire con mayor velocidad y sea más difícil de hacer curvar en su trayecto hacia la portería.

¿Qué significa la altura para la selección mexicana este Mundial?

De ganar mañana 24 de junio contra República Checa, el Tricolor pasaría a la fase de 32 equipos como líder del grupo A, lo cual significa que podría disputar los siguientes dos juegos, el de dieciseisavos y octavos, en el Estadio Ciudad de México. Esto les daría una “ventaja”, por así decirlo, ya que los jugadores de la misma están acostumbrados a entrenar en la urbe. De pasar a cuartos de finales, la selección sería la que tendría que adaptarse a un nuevo ambiente, ya que muy probablemente les tocaría disputar el siguiente partido en Miami.