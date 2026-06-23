Manuel Barbachano sorprende en la Escuela de Calificación de la GPM

Escuela de Calificación de la GPM. Manuel Barbachano combinó precisión desde el tee con un destacado desempeño sobre los greens del Amanali Country Club & Náutica. (GPM)

La primera Escuela de Calificación para la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) dio inicio en las instalaciones del Amanali Country Club & Náutica, donde el amateur Manuel Barbachano firmó una destacada ronda de 64 golpes (-8), que le dieron seis golpes de ventaja sobre los ocupantes de los segundos sitios.

Este evento que marca el inicio de las actividades de la novena campaña del único circuito profesional en México que otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), reúne a 42 jugadores provenientes de México, Canadá y Francia. En juego están 15 tarjetas completas y 15 condicionales para la temporada 2026-27.

Barbachano hizo un recorrido sólido y agresivo en su juego que le permitió colocarse rápidamente entre los mejores jugadores del día. El amateur mexicano combinó precisión desde el tee con un destacado desempeño sobre los greens para firmar una ronda casi libre de errores importantes y establecer la mejor marca de la jornada.

“Estoy muy contento con la forma en que jugué hoy. Desde el inicio me sentí cómodo con mi swing y pude aprovechar varias oportunidades de birdie. Sabemos que apenas es el primer día, pero siempre es importante comenzar de esta manera en una competencia tan relevante”, comentó Barbachano.

El líder reconoció el reto que representa el campo hidalguense. “Amanali es un campo espectacular, pero muy demandante. Hay que mantener la concentración durante los 18 hoyos porque cualquier error puede costar caro. Mi objetivo será seguir jugando con paciencia y mantener el mismo plan para las próximas rondas”, agregó.

El Amanali Country Club & Náutica es sede de la primera de tres Q-Schools programadas para este año.

Empatados en la segunda posición con 70 golpes (-2) se encuentran los mexicanos Marcos Tehuintle, Mario Romero, Sergio Ortiz y Eugenio Núñez.

Otro grupo de jugadores que comparte la sexta posición con 72 golpes, está integrado por los profesionales Mario Luján y Andrés Caballero, además del amateur Elías Becker.

Los extranjeros luchan por los primeros puestos

Entre los mejores internacionales está el francés Baptiste Janel con una tarjeta de 73 golpes (+1) para un empate en la novena posición. El canadiense Thomas Danielson registró una ronda de 79 impactos y buscará recuperar terreno durante las siguientes jornadas.

El también amateur mexicano Daniel Maurer, considerado uno de los jóvenes con mayor proyección dentro del golf mexicano, reaccionó en los segundos nueve hoyos para concluir con tarjeta de 77 golpes, manteniéndose todavía con posibilidades de escalar posiciones en la clasificación general.

Las próximas dos rondas serán decisivas para definir a los jugadores que obtendrán su lugar dentro de la Gira Profesional Mexicana, circuito que continúa consolidándose como la principal plataforma de desarrollo para el golf profesional en México y Latinoamérica.