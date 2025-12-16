La Fórmula 1 regresará a Portugal: así es el circuito Algarve que estará en la temporada 2027

Autódromo Internacional do Algarve La F1 anunció que volverá a Portugal después de casi seis años de su último evento en Portimão.

La máxima categoría del automovilismo volverá a Portimão en el año 2027 y 2028 como parte de un acuerdo de dos años de duración con el gobierno portugués, según lo anunció Fórmula 1 este martes 16 de diciembre.

En el acuerdo también están involucrados el Turismo de Portugal y la promotora Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, SA., que es la empresa responsable de gestionar el complejo del Autódromo Internaiconal do Algarve.

Fórmula 1 anuncia que volverá a Portugal

De acuerdo con la información difundida por agencias deportivas, la confirmación del retorno al circuito Algarve fue anunciado por Fórmula 1 y autoridades portuguesas, involucrados que firmaron un acuerdo para llevar a cabo las ediciones de 2027 y 2028.

“Estoy encantado de ver a Portimão regresar al calendario de la Fórmula 1 y de que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa”, expresó Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1.

La última vez que el Autódromo Internacional do Algarve albergó al deporte motor, fue en los eventos de Fórmula 1 de los años 2020 y 2021, lugar clave en el regreso a las carreras durante la pandemia del COVID-19.

La historia del circuito Algarve y la Fórmula 1

El Autódromo Internacional do Algarve fue inaugurado en el año 2008 y acogió carreras del campeonato mundial en los años 2020 y 2021, aún durante el calendario de la pandemia.

“Este circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los aficionados de su asiento”, comentó Domenicali en el anuncio del retorno de Fórmula 1 al trazado Algarve.

En 2020, Lewis Hamilton obtuvo su 92.a victoria, superando así el récord de victorias que mantenía Michael Schumacher; no obstante, para el 2021, el británico volvió a imponerse en la carrera de esa edición.

De acuerdo con las crónicas de la época, el circuito Algarve fue descrito como un trazado muy exigente, recibiendo buenas críticas tanto de aficionados como de los mismos pilotos.

Actualmente, Lewis Hamilton es el único piloto de la parrilla activa que ha ganado en este desafiante circuito.

Impacto de Fórmula 1 en Portugal

El ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, destacó el impacto directo que los eventos de Fórmula 1 tendrán en el país.

“El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades en toda la cadena económica”, declaró, incluyendo en dichas actividades el turismo, el comercio y los servicios.

“Celebrar el Gran Premio en el Algarve refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, valorizando los territorios y creando oportunidades para las economías locales”, sumado a esto, también destacó que el evento de Fórmula 1 será una fuente de prestigio para el país y mejorará la imagen de Portugal ante el mundo.

Por su parte, Jaime Costa —presidente y director ejecutivo del Autódromo Internacional do Algarve— mencionó estar encantado por dar la bienvenida a F1, señalando la importancia de demostrar “la excelencia” del circuito y “la pasión” de los aficionados portugueses.

“Supondrá un gran impulso para nuestro turismo, nuestra región y nuestra comunidad”, dijo.

Portugal tiene una trayectoria previa en Fórmula 1, habiendo sido anfitrión de ella en las ediciones de 1958 (primera vez en el país), y entre 1984 y 1996, donde se disputó un Gran Premio en el Autódromo do Estoril y fue el escenario para la primera victoria del piloto Ayrton Senna en 1985.