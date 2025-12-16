Panamá y Bolivia: los duelos de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo

Estos encuentros de preparación le permitirán al técnico del Tri, Javier Aguirre, hacer las últimas modificaciones de frente a la máxima justa del fútbol internacional.

Panamá vs México

El jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández (Ciudad de Panamá), la Selección Mexicana se medirá ante ‘La Marea Roja’ en un duelo de alta exigencia que pondrá a prueba el rendimiento del equipo como visitante.

De 28 partidos disputados ante Panamá, México ha ganado 20, empatado 8 y perdido 2.

Bolivia vs México

Tres días después, el domingo 25 de enero, el equipo Tricolor viajará a territorio boliviano para enfrentar a ‘La Verde’ en el Estadio Olímpico (Santa Cruz, Bolivia). Rival caracterizado por su intensidad, y un campo difícil, en el que la altura suele jugar un papel determinante.

De 13 enfrentamientos ‘El Tri’ ha salido victorioso en 10, empatado 2 y perdido 1.

Rumbo al Mundial 2026

En estos dos compromisos internacionales, la Selección Mexicana podrá convocar únicamente a futbolistas de la Liga MX. Esto le permitirá al cuerpo técnico evaluar jugadores locales, fortalecer la competencia interna del equipo y complementar al grupo de seleccionados que compiten en ligas extranjeras.

Ya empieza el tramo final de la ruta mundialista, y con ella, las últimas preparaciones para representar a México en la gran cita del fútbol mundial.