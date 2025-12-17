Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero y apuesta por un nuevo rumbo

FERRERO Y ALCARAZ. En los viejos tiempos.

A menos de un mes del Abierto de Australia, el único grande que falta en su palmarés, Carlos Alcaraz ha decidido dar un golpe de timón en su carrera: rompe con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo acompañó desde sus inicios y lo llevó a la cima del tenis mundial.

El murciano, actual número uno del ranking ATP, cierra un año espectacular con ocho títulos, incluidos dos Grand Slam más para sumar seis en total, y 50 semanas en lo más alto de la clasificación, por delante de su gran rival, Jannik Sinner

SIETE AÑOS DE ÉXITOS Y UNA RELACIÓN HISTÓRICA

La alianza entre Alcaraz y Ferrero comenzó en 2018, cuando el entonces adolescente de 15 años fue acogido en la Academia Equelite de Villena. Desde entonces, el ex campeón de Roland Garros y ex número uno mundial se convirtió en su guía, llevándolo desde su debut ATP en Río 2020 hasta conquistar el US Open 2022 y convertirse en el más joven líder del ranking.

En este tiempo, el murciano levantó 24 trofeos, incluidos seis ‘majors’, y protagonizó momentos icónicos, como el abrazo con Ferrero tras ganar su primer Grand Slam en Nueva York.

MOTIVOS RESERVADOS Y PALABRAS DE GRATITUD

Los motivos de la ruptura no han trascendido, pero Alcaraz expresó su agradecimiento en redes sociales:“Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Me has hecho crecer como deportista y como persona. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos.”

Por su parte, Ferrero lamentó no continuar:“Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la forma de volver a cruzarse.”

SAMUEL LÓPEZ TOMA EL MANDO

El relevo será Samuel López, mano derecha de Ferrero y parte del equipo en los últimos años. El técnico alicantino, de 55 años, tiene experiencia con jugadores como Pablo Carreño, con quien logró el bronce olímpico en Tokio 2020, y ha sido pieza clave en los éxitos recientes de Alcaraz.

López asumirá la responsabilidad total a partir de la próxima temporada, con el Abierto de Australia como primer gran objetivo. Será el rostro visible en el palco del Melbourne Park, donde el murciano buscará conquistar el único Grand Slam que falta en su colección.