Ibai Llanos arremete contra Cruz Azul de la Liga MX

Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del mundo, volvió a generar polémica tras arremeter contra Cruz Azul durante un video de retos en el canal de Samantha Rivera Treviño, mejor conocida como Rivers.

En la dinámica, la creadora de contenido le pidió al español adivinar el significado de diez expresiones mexicanas populares, entre ellas “no la vayas a cruzazulear”, por lo que la respuesta del youtuber español generó reacciones entre los aficionados de la Máquina.

¿Qué dijo Ibai Llanos sobre Cruz Azul de la Liga MX?

Cuando Rivers le pidió explicar el significado de la frase mexicana “no la vayas a cruzazulear” Ibai, uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante y figura destacada de Twitch, respondió: “A pechofriar, porque Cruz Azul es un equipo que pechofría”.

La reacción sorprendió a la youtuber mexicana, quien le confirmó que, efectivamente, en México ese es el uso que se le da a la expresión.

Tras acertar, en el video se observa a Ibai visiblemente emocionado, quien continúa la burla hacia Cruz Azul de la Liga MX al reiterar “porque Cruz Azul es un equipo que pechofría” arremetió.

No obstante, el streamer matizó sus palabras al señalar: “Nada en contra de Cruz Azul, pero así es el dicho”, concluyó el creador de contenido de origen español.

Ibai no tiene nada en contra del Cruz Azul, pero al parecer la "fama" de la Máquina es internacional 😅😬.



Vía: @IbaiLlanos pic.twitter.com/iSOm8w43iJ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 18, 2025





¿Qué es “pechofriar”, expresión que utilizó Ibai para referirse a Cruz Azul?

En el mundo del futbol, la expresión “pecho frío” suele tener una connotación negativa. El término se utiliza para describir a una persona con falta de pasión, entrega o compromiso, especialmente en situaciones deportivas decisivas.

La expresión “no la vayas a pechofriar”, utilizada por Ibai para referirse al dicho popular mexicano “no la vayas a cruzazulear”, se aplica a jugadores o equipos que no muestran el esfuerzo esperado en momentos clave de un partido.

Fuera del deporte, la expresión también puede emplearse para describir a cualquier persona que no se compromete plenamente con una tarea u objetivo.





Ibai se burla de Cruz Azul durante su visita a México

Como parte de su viaje por el continente, Ibai Llanos visitó México, un país con el que ha tenido diversas interacciones en años anteriores.

Sin embargo, uno de los episodios que más ha llamado la atención es la forma en que el streamer volvió a referirse a la Máquina Cementera, pese a que en 2024 denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de aficionados de Cruz Azul, uno de los equipos más populares de la Liga MX.

Durante su visita a México el año pasado, Ibai expresó públicamente su apoyo al Club América en la final del Clausura 2024 de la Liga MX frente a Cruz Azul, lo que generó molestia entre algunos seguidores del equipo celeste.

La situación escaló cuando el creador de contenido denunció amenazas de muerte por parte de aficionados.

Aun así, en su reciente visita al país —donde además probó dulces mexicanos y grabó contenido con Rivers—, Ibai volvió a bromear sobre Cruz Azul durante el video de retos.