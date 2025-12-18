Napoli vs Milán: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Supercopa de Italia

Napoli vs Milan | Supercopa de Italia 2025 Dos de los vigente campeones del futbol italiano se enfrentan por un boleto a la final

El futbol europeo continúa en su recta final del 2025 previo al parón de invierno que tendrán múltilples ligas y para el día de hoy tendremos un duelo de alta intensidad entre Napoli y Milán. Los actuales campeones de la Serie A y los actuales campeones de esta competencia se enfrentan en Arabia Saudita para definir al primer finalista del certamen. Ambos equipos se encuentran en el top 3 del ‘calcio’ de Italia y ahora tendrán un enfrentamiento crucial en la búsqueda por un título.

La Supercopa de Italia comienza su camino con cuatro equipos en busca del título. Napoli llega como el vigente monarca de la Serie A y el Milan como el actual campeón de este certamen. Del otro lado, aparece el Bolonia por haber ganado la Copa Italia 2025 y el Inter de Milán como subcampeón de la Copa de Italia. Los ganadores de ambas llaves regresarán a Arabia Saudita para enfrentarse por el campeonato en el 2026 dentro de una fecha aún por confirmar.

👀 Hoy descubriremos al primer finalista de la #EASPORTSFCSupercup 🔥



❓ ¿Quién se impondrá hoy en Riad?#NapoliMilan pic.twitter.com/La1lw2Wouo — Lega Serie A (@SerieA_ES) December 18, 2025

¿En qué horario se juega el Napoli vs Milán? | Supercopa de Italia 2025

El silbatazo inicial de este enfrentamiento será a las 13:00 horas (hora CDMX) de este jueves 18 de diciembre desde la cancha del Al-Awwal Park de Arabia Saudita

¿En qué canal ver el Napoli vs Milán? | Supercopa de Italia 2025

Para ver este partido, tendrás que sintonizar las pantallas de Fox One en México

Previa del Napoli vs Milán | Supercopa de Italia 2025

Ambos equipos llegan en gran momento a este partido de eliminación directa. en esta temporada, ya nos regalaron un partidazo en el que el Milan se impuso con marcador de 2-1 en la cancha del Estadio San Siro. Alexis Saelemakers y Christian Pulisic fueron los autores de los goles en aquella ocasión para darle los tres puntos a los ‘rossoneros’. Ahora, los napolitanos buscan revancha en territorio neutral para acceder a la gran final.

Napoli llega a este partido ganando cinco de sus últimos siete partidos, incluyendo un clásico frente a la Juventus el pasado 7 de diciembre y unos octavos de final de Copa Italiana en contra del Cagliari. Su princiál fortaleza hasta este momento ha sido su defensa, recibiendo apenas nueve goles en lo que va de esta campaña de Serie Ay ubicandose en el tercer lugar de la clasificación general, sólo por debajo del Milán e Inter de Milán.

Por su parte, los rojinegros se las han arreglado para superar las lesiones de la plantilla y están peleando en la parte alta del futbol italiano, peleando por el título. Los dirigidos por Massimiliano Alegri se han destacado esta temporada por un futbol dinámico y capaz de adaptarse a su rival, moviendo jugadores de sus posiciones habituales como Pulisic, Nkuku o Loftus-Cheek. Esto los ha convertido impredecibles y dificiles de analizar previo a los partidos.

Posibles alineaciones del Napoli vs Milán | Supercopa de Italia 2025

Napoli: Vanja Milinkovis-Svic, Sam Beukema, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno, Giovani Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Leonardo Spinazzola, David Neres, Rasmus Hojlund, Noa Lang.

AC Milán: Mike Maignan, Strahinja Pavlovic, Kini De Winter, Fikayo Tomori, Alexis Saelemakers, Davide Bartesaghi, Adrian Rabiot, Ruben Loftus-Cheek, Luka Modric, Chistian Pulisic, Christopher Nkuku.