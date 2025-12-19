Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026

CONFIRMADO. Se dieron a conocer los detalles de la próxima cita del beisbol caribeño que se llevará a cabo del 01 al 07 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara, hogar de los Charros de Jalisco.

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe confirmó que Guadalajara, Jalisco, será la sede de la Serie del Caribe 2026, que se disputará del 1 al 7 de febrero. La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ratificó la noticia en un comunicado, destacando que la propuesta fue impulsada por los Charros de Jalisco, finalistas en la edición anterior.

CAMBIO DE SEDE POR PROBLEMAS LOGÍSTICOS

Originalmente, el torneo estaba programado para Caracas, Venezuela, pero República Dominicana, Puerto Rico y México, los tres países más ganadores del certamen, anunciaron que no participarían debido a problemas de logística en la organización. Ante esta situación, la LMP asumió el reto y garantizó que México será anfitrión por decimoctava ocasión, y por segunda vez en Jalisco, reafirmando su papel como uno de los principales organizadores del beisbol caribeño.

FORMATO Y PAÍSES PARTICIPANTES

La Serie del Caribe reúne cada febrero a los campeones de las ligas invernales de República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela. En los últimos años se han sumado equipos de Cuba, Colombia, Panamá, Nicaragua, Curazao e incluso Japón como invitado especial, lo que ha dado un carácter más internacional al torneo.

FIGURAS HISTÓRICAS Y LEGADO

Este evento ha contado con la participación de grandes estrellas de las Grandes Ligas, como los dominicanos David Ortiz y Miguel Tejada, los puertorriqueños Roberto Clemente e Iván Rodríguez, los mexicanos Fernando Valenzuela y Adrián González, y los venezolanos Luis Aparicio y Omar Vizquel, entre otros. Su presencia ha consolidado a la Serie del Caribe como la máxima vitrina del béisbol latinoamericano.

PROYECCIÓN PARA GUADALAJARA 2026

1. Derrama económica estimada

Tomando en cuenta comparables como Mexicali, se puede anticipar para Guadalajara:

Una derrama económica de entre 700 y 1 000 mdp , considerando su mayor capacidad hotelera e infraestructura turística.

, considerando su mayor capacidad hotelera e infraestructura turística. Ocupación hotelera superior al 85 % , con incremento significativo en llegadas aéreas y terrestres en la región metropolitana.

, con incremento significativo en llegadas aéreas y terrestres en la región metropolitana. Impacto adicional en sectores como transporte urbano, restaurantes, entretenimiento y comercio, dado el perfil internacional del evento.

Expectativas específicas