Sebastián Vázquez sigue encendido y mantiene el liderato del Jaguar Open con ronda de 64 golpes (-8)

ON FIRE. Sebastián está haciendo lo que mejor sabe hacer.

Con una actuación sólida de principio a fin, Sebastián Vázquez brilló en la segunda ronda del Jaguar Open, al entregar una espectacular tarjeta de 64 golpes, ocho bajo par, para adueñarse del liderato en solitario. El torneo, que se disputa en el exigente campo El Jaguar del Yucatán Country Club, forma parte de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

El evento reparte una bolsa de un millón 800 mil pesos, lo que lo convierte en una de las paradas más atractivas del circuito nacional.

“ME SENTÍ MUY CÓMODO TODO EL DÍA”: VÁZQUEZ

El capitalino mostró precisión desde el tee, solidez en los tiros de aproximación y un putt efectivo que le permitió construir una ronda sin errores.“Me sentí muy cómodo todo el día. El campo está en excelentes condiciones y eso te permite ser agresivo en los momentos correctos. La clave fue mantener la calma y aprovechar las oportunidades de birdie cuando se presentaron”, comentó Vázquez, quien considera a El Jaguar como su “casa”.

El líder también destacó el reto que representa el trazado:“Es un campo que te exige pensar cada tiro. No puedes relajarte porque cualquier error se paga caro, así que hay que seguir concentrado los siguientes días”, añadió.

ALEJANDRO GONZÁLEZ, A DOS GOLPES DEL LÍDER

En la segunda posición se ubica el queretano Alejandro González, quien firmó una ronda de 66 impactos (-6), confirmando el buen momento que atraviesa tras conseguir su tarjeta en la calificación realizada en Amanali.“Estoy muy contento con el arranque. Jugué sólido, cometí pocos errores y eso es clave en un campo como este. Mañana será importante seguir con la misma estrategia y tratar de meter más putts”, señaló González.

YENIDJEIAN Y GUTIÉRREZ COMPARTEN EL TERCER SITIO

El argentino Aram Yenidjeian y el mexicano Federico Gutiérrez entregaron tarjetas de 67 golpes (-5) para compartir el tercer lugar y mantenerse en el grupo de contendientes.“Fue un muy buen día. El campo es espectacular, pero bastante demandante. Pegué bien desde el tee y eso me dio buenas oportunidades. Queda mucho torneo por delante, así que lo importante es mantenerse paciente”, expresó el jugador sudamericano.

ACTIVIDAD SOCIAL Y FIGURAS DEL GOLF NACIONAL

Al término de la primera ronda, el máximo ganador en la historia dFMGe la Gira Profesional Mexicana, José de Jesús “Camarón” Rodríguez (12 títulos), junto con el poblano Alejandro Madariaga, campeón del Bajío Open, impartieron una clínica de golf a niños socios del Yucatán Country Club, como parte de las actividades sociales del torneo.

GANADORES PREVIOS DE LA TEMPORADA 2025-26 – GPM