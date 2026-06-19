Mundial 2026: ¿A quién enfrentaría México en 16vos de Final? Esto sabemos

Gilberto Mora Gilberto Mora continúa preparándose de cara al duelo contra Chequia. (EFE)

La Selección Mexicana ya está calificada a 16vos de Final, luego del triunfo ante Corea del Sur por la mínima en el Mundial 2026, el equipo tricolor se encamina a tener un duelo épico ante un clasificado de otro grupo.

¿La Selección Mexicana es líder de grupo en el Mundial 2026?

De esta forma, el equipo de Javier Aguirre suma ya seis puntos en dos jornadas, el tricolor ya no puede ser alcanzado en el liderato de su sector, por lo que cerrará la fase de grupos ante Chequia como el mejor de su grupo.

Gracias a su condición de líder del Grupo A, México disputará los dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde enfrentará a uno de los mejores terceros lugares en el Mundial 2026, una condición más que óptima para continuar su búsqueda de tener la mejor participación en este torneo.

¿Cuál sería el rival de la Selección Mexicana en 16vos de Final del Mundial 2026?

De acuerdo con el formato establecido para el mundial de 48 selecciones, el rival del conjunto mexicano saldrá de los grupos C, E, F, H o I, por lo que deberá esperar más resultados para saber quién será su próximo rival.

Algunas Selecciones como Brasil, Alemania, España, Uruguay, Francia, Países Bajos, Senegal, Noruega, Japón, Suecia, Ecuador, Escocia y hasta Cabo Verde.

Según proyecciones, Ecuador, Escocia y Cabo Verde son los que se apuntan como los rivales que enfrentaría México, pero aún deben darse ciertos resultados para que alguno de ellos sea su rival.

Ante este panorama, el equipo comandado por Javier Aguirre deberá concentrarse en cerrar de buena manera la fase de grupos frente a Chequia y esperar resultados de otros grupos.

El boleto a Octavos de Final ya está en la mesa, sólo falta conocer quién será el próximo rival de la Selección Mexicana, ya que el duelo será en el Estadio Ciudad de México por su condición de primer lugar.