Erick Portillo concluye en sexto sitio en salto alto en la Diamond League en Doha

Atletismo en Doha. Erick Portillo no estuvo muy elevado este viernes en su participación en la Diamond League en Doha (Foto especial)

El saltador mexicano Erick Portillo terminó su participación en el sexto sitio en salto alto en la etapa de Diamond League que se celebró en Doha, luego de librar la varilla a una altitud de 2.20 metros.

Portillo se presentó en Doha, luego de triunfar el pasado 16 de junio en el torneo Ostrava Golden Spike en Chequia, donde alcanzó su tercer podio de la temporada, con un salto 2.27 metros, su segunda mejor marca del 2026.

Ahora en Doha, el chihuahuense de 25 años y subcampeón de su prueba en el Campeonato Mundial Bajo Techo en Torun, Polonia en marzo pasado, logró en Doha 2.20 metros en su mejor salto, después de fallar sus tres intentos en 2.24 metros.

Su mejor marca personal es de 2.30 metros que logró justamente en el Mundial Bajo Techo.

El campeón en Doha fue el italiano Matteo Sioli con un salto de 2.29 metros, el segundo sitio fue para el qatarí Essa Barshim Mutaz (2.27) y el tercero para el ucraniano Oleh Doroshchuk (2.24).