¿Qué equipo de la Liga MX aporta más goles para México en la historia del Mundial?

Mundial de la FIFA 2026: México - Corea del Sur Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026. (Francisco Guasco/EFE)

Los equipos de la Liga MX han aportado diversas figuras en la Selección Mexicana, con el gol de Luis Romo contra Corea del Sur en el Mundial 2026, la lista de anotadores destacados en el Tri se incrementó, pero Chivas es el rey de los romperredes a nivel del equipo grande.

De esta forma, Chivas es el equipo que más jugadores ha anotado a nivel Selección Nacional, un logro que pocos equipos pueden presumir y que tiene al Rebaño Sagrado orgulloso.

Chivas, el equipo con más jugadores que anotaron en un Mundial

A lo largo de la historia, México jugó 18 copas del mundo, aunque no es una Selección que se destaque por ser goleadora, pero hay una lista de anotadores tricolores donde las Chivas destacan por su aportación de jugadores.

Apenas son ocho clubes que tienen futbolistas que anotaron en un Mundial, por lo que hay una escasez de anotadores en la historia, pero Chivas lidera esta selecta lista.

Así, el Rebaño Sagrado tienen nueve jugadores que anotaron en la Selección Mexicana y en total son 13 goles de jugadores rojiblancos en distintas ediciones.

Los Rayos del Necaxa tienen a cuatro jugadores y marcaron siete goles, por lo que destaca esta situación, ya que todo mundo pensaría que los otros Tres Grandes de México aportarían de más.

Esta es la lista de jugadores de la Liga MX que anotaron en un Mundial:

Guadalajara: 13 goles, nueve jugadores

Necaxa: siete goles, cuatro jugadores

Club América: seis goles, cinco jugadores

Pumas: cinco goles, cinco jugadores

Atlante: cuatro goles, tres jugadores

Toluca: tres goles, tres jugadores

Santos Laguna: tres goles, dos jugadores

Cruz Azul: dos goles, dos jugadores

Llama la atención que Cruz Azul es el equipo con menos jugadores con anotación en Selección a nivel Mundial, por lo que es una lista por demás corta, dado el número de equipos que han pasado en la Liga MX a lo largo de su historia.