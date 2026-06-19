Mundial 2026: México tiene dos estadios en el Top 5 de mejores recintos, ¿Cuáles son?

Mundial de la FIFA 2026: Uzbekistán - Colombia Aficionados asisten a un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026. (Sashenka Gutiérrez/EFE)

El Mundial 2026 continúa, México venció por mínima a Corea del Sur y no sólo el triunfo es para festejar, ya que también hay dos estadios en el Top 5 de mejores recintos del torneo.

De esta forma, la lista llama la atención, ya que en EEUU y Canadá existen instalaciones de primer nivel, pero el diario New York Times hizo un recuento de cuáles son los mejores estadios para el Mundial 2026.

¿Qué estadios están en el Top 5 de mejores recintos para el Mundial 2026?

En este listado se tomó en cuenta factores como el ambiente, la ubicación, la experiencia para los aficionados y las adecuaciones que tuvieron para dar la mejor experiencia al aficionado.

Así, el NYT envió corresponsales a 16 estadios mundialistas, realizó su clasificación y sorprende que haya dos estadios en el Top 5 de este listado en México.

Uno de ellos es el Estadio Ciudad de México, el cual tuvo una calificación de 40 puntos (5to lugar) y es reconocido por el legado histórico, mundialista y sobre todo, la experiencia, ya que tiene una gastronomía de lo más diversa y festejos únicos.

El otro es el Estadio Monterrey (5to lugar), el cual también tuvo 40 puntos de calificación y destacó por su arquitectura moderna y la vista al Cerro de la Silla, pero tuvo problemas en algunos rubros como falta de stands para alimentos y bebidas, además de una mejor logística para la entrada de aficionados.

¿El Estadio Guadalajara en qué lugar está del listado de recintos en el Mundial?

Por otra parte, el Estadio Guadalajara no estuvo ni el Top 10, ya que cayó al sitio 12 del listado con 36 unidades. Tuvo como puntos malos la distancia respecto al centro urbano y los problemas de movilidad, ya que es complicado llegar a ese lugar.

Entre los mejores calificados están el Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) y el de Seattle (Lumen Field), según el listado, tienen una experiencia completa para el aficionado, combinando buena ubicación, facilidad de acceso y otras situaciones positivas.

Otro que tuvo una calificación positiva fue el de Los Ángeles (SoFi Stadium), esto por su diseño arquitectónico y la facilidad que tiene en sus experiencias para con los aficionados.

Por otra parte, el Estadio de Nueva Jersey (MetLife Stadium) donde se jugará la Final es el último en la lista con 30 puntos, ya que tiene un elevado costo, es poco accesible y no hay nada atractivo alrededor del recinto. Puedes ver el listado completo aquí.