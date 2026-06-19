Liga MX: ¿Joel Huiqui se queda como DT en Cruz Azul?

Joel Huiqui Joel Huiqui continuará al mando del equipo cementero para el próximo torneo. (@CruzAzul)

Cruz Azul continúa su preparación para encarar el Apertura 2026, ahora, el equipo cementero tendrá que defender su título y Joel Huiqui es el pilar para que eso suceda, por lo que los cementeros ya arreglaron su contrato.

¿Joel Huiqui se queda en Cruz Azul?

De esta forma, Cruz Azul llegó a un acuerdo con Joel Huiqui para que continúe como entrenador, de acuerdo con un reporte del Diario Récord.

Este contrató tendrá vigencia por dos años y la próxima semana se hará oficial, por lo que Joel Huiqui tendrá todo el apoyo de la directiva e incluso también elegirá a su cuerpo técnico.

También trascendió que uno auxiliares más cercanos de Martín Anselmi será parte del cuerpo técnico, por lo que Facundo Oreja será parte de Cruz Azul para el próximo torneo.

Otro que también se incorpora al cuerpo técnico es Juan José Martínez Escobar, especializado en desarrollo juvenil al igual que Sergio Pinto como auxiliar, por lo que estaría conformado así el cuerpo técnico del equipo cementero.

Falta un lugar más en el cuerpo técnico de Joel Huiqui y será en los próximos días cuando Cruz Azul de la noticia a su afición de que el DT continuará al mando.

¿Cuándo y contra quién será el primer juego de Cruz Azul en el Apertura 2026?

Cruz Azul ya está en pretemporada, por lo que continuará preparando el camino al Bicampeonato de la mano de Joel Huiqui y un cuerpo técnico mejor conformado.

Finalmente, Cruz Azul debutará en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX visitando al Atlético de San Luis el viernes 17 de julio. El partido comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).