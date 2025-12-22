Martín Anselmi es buscado por el Botafogo de Brasil, sustituiría al hijo de Ancelotti

Martín Anselmi Después de su paso por el Porto, Anselmi regresaría a los banquillos como entrenador del Botafogo de Brasil.

En el marco del mercado de estrategas del fútbol sudamericano, el nombre de Martín Anselmi ha generado interés como uno de los principales candidatos para asumir la dirección técnica del Botafogo de Brasil, tras la reciente salida de Davide Ancelotti del banquillo del club carioca.

Botafogo considera a Martín Anselmi

Según diversos medios deportivos brasileños y especializados, Botafogo se encuentra en un proceso de evaluación de candidatos para ocupar la vacante que dejó Ancelotti, quien dejó su cargo tras un ciclo de resultados disparejos y discrepancias con la directiva. En ese contexto, la directiva del Fogão tendría entre siete opciones a Anselmi, colocándolo como uno de los favoritos para liderar el proyecto de la Serie A brasileña 2026.

La vinculación de Anselmi con el cuadro brasileño ocurre en un momento en que Botafogo busca consolidar una identidad futbolística tras su histórica conquista de la Copa Libertadores 2024 y una campaña irregular en 2025, que motivó cambios en el cuerpo técnico. La salida de Ancelotti abrió una ventana para que candidatos con experiencia internacional sean tomados en cuenta para liderar el proyecto deportivo del Fogão.

No obstante, todavía no existe confirmación oficial de ningún acuerdo, y la directiva del club aún evalúa las distintas opciones dentro del mercado invernal. La decisión final dependerá tanto de las negociaciones contractuales como de la visión estratégica de la institución para los desafíos de 2026, entre ellos la competitividad en el Brasileirão y torneos continentales.