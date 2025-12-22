WWE Royal Rumble 2026: fecha y lo que se sabe de la cartelera

Royal Rumble 2026 (WWE/TKO)

Tras un año con altas y bajas en WWE, la empresa de lucha libre buscará el interés del publico con una nueva entrega de Royal Rumble, la cual se llevará a cabo por primera vez en territorio del Medio Oriente, especificamente en Riyadh, Arabia Saudita.

¿Cuando es el Royal Rumble?

La próxima edición del Royal Rumble está prevista para el 31 de enero de 2026, con un horario especial debido a la diferencia de horario del Medio Oriente con América:

13:00 horas Ciudad de México (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras).

14:00 Nueva York (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador).

15:00 Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana.

16:00 Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), Santiago (Chile).

¿Que se sabe de la cartelera?

Por el momento, no hay información oficial de las peleas pautadas para el evento, más que las dos Royal Rumble, el femenino y masculino, no obstante, se espera que la cartelera cuente con otras 2 peleas más igual que la edición de este año.