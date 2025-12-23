¿Adama Traoré en ‘El Nido’?: el delantero español ‘se ofrece’ para llegar al América

Adama Traoré (@t247net/X)

El futbolista español de 29 años, Adama Traoré, que tuvo su gran paso por los Wolves, donde compartió tiempo con Raúl Jiménez, inidicó en una breve charla con Gibrán Araige, de TUDN que estaría abierto a llegar a las aguilas del América.

“Muy bien, un saludo muy fuerte. Me gusta México, primero tengo que visitarlo, me tienes que llevar; después nunca se sabe“, comentó Traoré sobre un posible fichaje con las Águilas.

DICE ADAMA TRAORÉ QUE LE SIENTA MUY BIEN EL AMARILLO, QUE LE ENCANTA MEXICO Y DEL AMÉRICA Y QUIEN SABE SI EN UN FUTURO PODRÍA VENIR.



QUE CHING0N SERÍA QUE VINIERA Y LA ROMPIERA EN EL MÁS GRANDE DEL CONTINENTE 🥵🔥



VÍA: @GibranAraige pic.twitter.com/xH6FjWxsVW — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) December 22, 2025

Asimismo, Araige continuó comentandole sobre como se vería con el amarillo del América, a lo que contestó “Bonito siempre bonito”, dando expectativas sobre su posible futuro fichaje.