José Urquidy lanzará en la postemporada con los Leones del Escogido

Postemporada. El mexicano José Urquidy fue contratado por los Leones del Escogido de República Dominicana. (Kevin M. Cox/AP)

El lanzador mexicano José Urquidy, un brazo derecho con seis años de experiencia en las Grandes Ligas, lanzará en la postemporada con los Leones del Escogido, campeones nacionales y del Caribe, según confirmó la gerencia de Operaciones de Beisbol del equipo escarlata.

Urquidy, de 30 años, tiró en las Ligas Mayores entre el 2019 y 2025, combinando récord de 27-16, 4.00 de efectividad, 1.15 de WHIP y 329 ponches en 407.1 innings, mayormente con los Astros de Houston.

Precisamente con Houston, el mexicano integró el equipo que ganó la Serie Mundial del 2022, lanzando tres entradas en blanco de solo un hit y cuatro ponches en aquel clásico de otoño contra los Filis de Filadelfia.

“La llegada de Urquidy nos da un brazo probado, con experiencia en los escenarios más exigentes. Su temple, control y conocimiento del juego fortalecen nuestra rotación desde el principio del Round Robin y confiamos en que tendrá un gran impacto”, declaró el gerente general Carlos Peña.

En el presente otoño-invierno, Urquidy trabajó con los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, donde puso 1.09 de promedio de carreras limpias, 0.84 de WHIP y 35 ponches en 33.0 capítulos, con marca de 3-1 y .183 de average permitido a la oposición.

Se espera que el pitcher mexicano forme parte de la rotación de los 17 veces campeones nacionales, que abrirán su participación en el round robin este sábado 27, contra las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao.