Picasso vs Inoue: cartelera, horario, canal, como y donde ver en vivo la pelea de box

Alan David Picasso y Naoya Inoue protagonizan la última gran función de boxeo del año este sábado 27 de diciembre. Desde Riad, Arabia Saudita, el boxeador mexicano afronta la prueba más exigente de su carrera ante el japonés que gobierna la división supergallo.

La pelea no es menor, se trata de un combate por los títulos mundiales supergallo del CMB, OMB, AMB y FIB.

Inoue llega como el referente indiscutido del peso supergallo y como uno de los nombres imprescindibles del boxeo actual. Picasso aparece como el retador que asume el papel de visitante y de riesgo máximo, con juventud e invicto.

Picasso vs. Inoue: pronóstico de la pelea de boxeo

La pelea presenta un contraste marcado de trayectorias. Naoya Inoue expone todos sus cinturones. Con 31 triunfos, 27 nocauts y ninguna derrota, el japonés ya demostró que puede imponer su ley tanto en Japón como fuera de casa, ahora bajo el acuerdo que le permite pelear en Arabia Saudita.

Alan “Rey David” Picasso llega invicto también, con 32 victorias, 17 nocauts y un empate, y con la experiencia reciente de haber ganado fuera de México ante Kyonosuke Kameda. Su boxeo se apoya en la precisión, el volumen de golpes y la disciplina táctica.

El pronóstico favorece a Inoue por experiencia y pegada, aunque la incógnita pasa por la capacidad de Picasso para sostener el ritmo, absorber castigo y aprovechar cualquier fisura para finiquitar la pelea y quedarse con todos los campeonatos en juego.

Ambos boxeadores cumplieron con la báscula dentro del límite supergallo de 122 libras.

Picasso registró 121.1 libras, mientras que Inoue marcó 121.5, confirmando que todo está listo para una noche de campeonato absoluto.

¿A qué hora es la pelea Picasso vs. Inoue?

El combate entre Alan David Picasso y Naoya Inoue está programado para el sábado 27 de enero en la Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita. La cartelera principal dará inicio a las tres de la mañana, tiempo del centro de México, con la pelea estelar programada para las 06:00 horas, tentativamente.

Transmisión en vivo: ¿Por donde pasan la pelea Picasso vs. Inoue?

La transmisión en vivo de la pelea Picasso vs. Inoue estará disponible exclusivamente a través de DAZN. Para acceder al evento es necesario contar con la suscripción al paquete DAZN Ultimate, cuyo costo es de 348 pesos mexicanos.

