Steelers vs Browns: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la NFL

Steelers vs Browns Hoy juegan en partido de la semana 17 de la NFL

Steelers vs. Browns se enfrentan en Cleveland con intereses distintos, aunque con la misma intensidad de siempre en la AFC Norte de la NFL. Pittsburgh llega presionado por el contexto de playoffs, mientras Cleveland asume el papel de juez incómodo en el cierre del calendario.

Previa y pronóstico Steelers vs. Browns | Partido de la semana 17 de la NFL

El análisis estadístico dibuja un duelo mucho más cerrado de lo que sugiere lo ocurrido en la temporada regular. Pittsburgh domina el historial global con 83 victorias en 148 enfrentamientos, aunque ese dato pierde fuerza cuando el escenario es Cleveland.

En el Huntington Bank Field, los Browns han ganado cinco de los últimos seis partidos ante los Acereros, una tendencia que refleja cómo el contexto local equilibra una rivalidad históricamente inclinada hacia Pittsburgh.

Los Steelers, encabezados por Aaron Rodgers, llegan con tres triunfos consecutivos, una racha que les permitió asegurar otra temporada con récord ganador y mantenerse en la pelea por el título divisional.

Su ofensiva ha sido una de las más repartidas de la liga, con once jugadores distintos anotando touchdowns por recepción, un indicador de un ataque menos predecible y más difícil de neutralizar.

Cleveland, en cambio, se sostiene desde la defensa. Myles Garrett llega a este partido con 22 capturas, a una sola de superar el récord histórico de la liga en una temporada. Ese dato condiciona el plan ofensivo de Pittsburgh, sobre todo considerando que T.J. Watt se perderá su tercer partido consecutivo, lo que reduce el impacto defensivo de los Acereros. Garrett, además, enfrenta a un mariscal al que aún no ha logrado capturar, un detalle que añade un duelo individual clave dentro del partido.

El pronóstico apunta a un encuentro de bajo puntaje. Pittsburgh tiene la ventaja del momento y de la urgencia competitiva, aunque Cleveland ha demostrado que, en casa, puede romper cualquier lógica estadística. Sin embargo, se espera una victoria cerrada de Steelers.

¿A qué hora juegan Steelers vs. Browns hoy?

El duelo divisional se juega el domingo 28 de diciembre de 2025, con kickoff programado a las 12:00 horas del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Steelers vs. Browns?

El partido de la Semana 17 entre Steelers y Browns podrá seguirse en vivo en México a través de Canal 5 en televisión abierta, además de las plataformas digitales DAZN mediante NFL Game Pass y ViX Premium.