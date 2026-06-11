Claudia Sheinbaum Pardo Claudia Sheinbaum celebra gol de Julián Quiñones y triunfo de México en Los Galeana (Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se unió a la fiebre mundialista y celebró en grande la primera anotación del conjunto tricolor, principalmente del jugador Julián Quiñones, momento en que la presidenta pudo ver este partido en compañía de cientos de ciudadanos en el Deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

La celebración de Claudia Sheinbaum con la comunidad de la alcaldía GAM

En el marco de las actividades y pantallas públicas instaladas en la capital para disfrutar de la inauguración del gran torneo de futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sorpresivamente acudió al Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía GAM, para presenciar el esperado encuentro frente a Sudáfrica.

Rodeada de familias y vecinos de la zona, Sheinbaum vivió con intensidad los primeros minutos del partido. El eufórico encuentro comunitario llegó con la primera anotación en el Estadio de la Ciudad de México, momento en el que la presidenta saltó de alegría y sostuvo la bandera de México, festejando a la par de la comunidad de la zona que compartía el espacio con ella.

Cabe mencionar que estaba acompañada de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien también vivió uno de los momentos llenos de euforia con la comunidad.

Así fue el gol de Quiñones ante Sudáfrica

La anotación llegó para liberar la tremenda tensión que se vivía en los primeros minutos del encuentro inaugural. Tras una jugada tremenda y reñida, el balón llegó a los dominios de Julián Quiñones, quien con una gran muestra de técnica, venció al portero sudafricano Ronwen Williams para mandar el balón al fondo de la portería.

El estadio estalló de emoción con la anotación. En la cancha, todo el equipo corrió a abrazar a Quiñones, emocionados de lo valioso que es meter el primer gol del Mundial tan temprano.

Con este tanto, Quiñones no solo pone en ventaja al conjunto tricolor en un debut este mundial, sino que inscribe su nombre en la lista de futbolistas que han tenido el honor de marcar el gol de apertura en una Copa del Mundo.

El Mundial 2026 se vive en las calles de la CDMX

La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la alcaldía Gustavo A. Madero forma parte de las iniciativas para la experiencia del torneo a las comunidades locales, permitiendo que los aficionados disfruten de la Selección Nacional de forma gratuita y en un ambiente festivo.

Con banderas, camisetas tricolores y consignas de apoyo, el festejo encabezado por la presidenta reflejó la unión y el entusiasmo nacional que ha desatado el arranque de la Copa del Mundo en tierras mexicanas.