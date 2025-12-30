Max Verstapen, elegido como el Mejor Piloto de 2025 por sus colegas

Olvidan a Norris. Los pilotos de la Fórmula 1 reconocieron a Max Verstappen como el mejor de la temporada 2025. (Redbullracing)

Max Verstappen no pudo lograr un nuevo título mundial en la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero sus compañeros de batalla lo proclamaran como el Piloto del Año.

Primero los jefes de equipo emiten cada año su voto para el sitio web oficial de la Fórmula 1, después los pilotos hacen lo mismo, aunque esta vez, cuatro de los 20 competidores no participaron: Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Lance Stroll y Yuki Tsunoda.

En esas condiciones, Verstappen volvió a imponerse como ganador, al igual que el año pasado. El piloto de Red Bull fue colocado en lo más alto de la lista por seis de sus colegas y acumuló la mayor cantidad total de puntos.

El sistema utiliza la misma puntuación que la Fórmula 1 ‘normal’, es decir, 25 puntos para el piloto en P1 y luego puntos para los diez primeros. Verstappen se mantiene por delante de Lando Norris, que al igual que en 2024 ocupa la segunda posición en la clasificación de los pilotos.

El tercer puesto de la lista este año es para George Russell, por delante de Oscar Piastri. Ambos pilotos avanzan una posición en comparación con el año pasado.

Charles Leclerc es quinto y detrás le sigue Carlos Sainz, sexta posición, al igual que la temporada pasada, aunque entonces todavía corría para Ferrari y ahora lo hace para Williams.

Fernando Alonso llegó a la P7, tras lo cual el top 10 se completa con tres nuevos ingresos. Alex Albon aporta un segundo piloto de Williams entre los ocho primeros, mientras que los debutantes Oliver Bearman e Isack Hadjar ocupan las posiciones nueve y diez, considerados los mejores rookies a ojos de sus colegas.

Pierre Gasly se quedó fuera de los diez primeros por muy poco a pesar de una buena temporada a nivel individual, mientras que Hamilton no fue incluido entre los diez primeros por sus colegas por primera vez desde que se puso en marcha esta iniciativa.