México, listo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Donovan Carrillo, patinador artístico, durante su participación en la conferencia. (Daniel Augusto)

La edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrará durante el mes de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

¿Qué atletas representarán a México?

El primer nombre confirmado es el de Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano que disputará su segunda participación olímpica, luego de su debut en Beijing 2022. Fue precisamente en territorio chino donde obtuvo su clasificación, tras finalizar tercero en el torneo preolímpico.

Carrillo se convertirá en apenas el segundo mexicano en repetir participación olímpica en patinaje artístico, después de Ricardo Olavarrieta, consolidándose como una de las figuras más destacadas del deporte invernal nacional.

Por su parte, Sarah Schleper hará historia al sumar su séptima participación olímpica en la disciplina de esquí alpino. La atleta compitió previamente por Estados Unidos en las ediciones de 1998, 2002, 2006 y 2010. Tras un breve retiro, se integró a la delegación mexicana, con la que participó en Pieonchang 2018 y Beijing 2022.

Las otras dos plazas confirmadas corresponden a la disciplina de esquí de fondo (cross country), en ambas ramas, obtenidas gracias a Regina Martínez y Allan Contreras. En tanto, Lasse Gaxiola y Alessandro Cassette aún requieren sumar resultados para asegurar su clasificación en la rama varonil del esquí alpino.

¿Cuándo se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La Ceremonia de Apertura está programada para el viernes 6 de febrero, día en el que también dará inicio la competencia de patinaje artístico. No obstante, la actividad oficial comenzará desde el miércoles 4 de febrero, con las pruebas de curling.

Donovan Carrillo iniciará su participación el martes 10 de febrero, cuando arranquen las competencias del programa individual de patinaje artístico.

Las fechas exactas de competencia para cada integrante de la delegación mexicana se confirmarán conforme se acerque el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.