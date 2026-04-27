Carlos Slim volvería a la Liga MX como el próximo dueño de León: ¿será el fin de la multipropiedad?

Posibles nuevos dueños del León América Móvil, de Carlos Slim y su yerno Arturo Elías Ayub, es el principal candidato para comprar el Club León; Jesús Martínez reafirma que buscan eliminar la multipropiedad.

Tras una goleada ante el Toluca, el Club León termina su participación en la Clausura 2026 sin calificar a la Liguilla, dando apertura a nuevas noticias para ‘La Fiera’, ya que información reciente apunta a una posible venta de la institución por parte de Grupo Pachuca.

De acuerdo con reportes periodísticos, Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, a través de América Móvil, serían los principales interesados en adquirir al club.

¿Slim y Ayub serán los nuevos dueños del Club León?

La información surge tras una asamblea de dueños de la Liga MX, donde se discutieron distintos movimientos estructurales como la bienvenida formal al Atlante a Primera División y se autorizó la venta del Atlas para terminar con una multipropiedad más en México.

A pesar de que el caso del León no fue abordado directamente, el escenario apunta a que Grupo Pachuca debe vender una parte mayoritaria del club, lo que abre la puerta a nuevos inversionistas.

Según el periodista Pepe Hanan, director general de la Ke Buena y titular de En Línea Deportiva en Puebla, la operación estaría encaminada a que América Móvil tome el control del equipo, marcan do el regreso de Slim y Elías Ayub al entorno esmeralda.

“Estoy en condiciones de vaticinarle que la próxima venta será la del Club León a América Móvil. Sí, la empresa del señor Slim, que preside su yerno Arturo Elías Ayub, quien por ahí del año 2004 hizo bicampeón a Pumas como presidente del Patronato de la UNAM”, informó Hanan en su columna en Reto Diario.

Carlos Slim formó parte del Patronato de Pumas durante el 2012, como parte de una reestructuración encabezada por el entonces rector José Narro y el presidente del Patronato, Jorge Borja Navarrete, con el objetivo de fortalecer al equipo.

¿Qué implica la venta del Club León a Carlos Slim y Arturo Elías Ayub?

El posible cambio de dueño contrasta con la postura que existía años atrás, alrededor del 2023, tiempo en el que tanto Slim como Elías Ayub habían descartado públicamente la compra de un equipo, pese al vínculo emocional con León y su historia dentro del club.

No obstante, el contexto cambió con el avance de la fecha límite para eliminar la multipropiedad en la Liga MX, lo que habría llevado a Grupo Pachuca a reconsiderar su postura y retomar conversaciones, hasta desembocar en la versión actual que coloca a América Móvil como el principal candidato para adquirir a Los Esmeraldas.

Por su parte, Jesús Martínez —presidente de Grupo Pachuca— confirmó a medios que la venta de Club León es una realidad para acabar con la multipropiedad, resaltando que la estrategia tiene por objetivo consolidar un “G18″, una propuesta de gobernanza que busca integrar los 18 equipos de la Liga MX para tomar decisiones conjuntas y unificar el futbol mexicano.