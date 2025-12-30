Tiger Woods llega a los 50 años con visión más empresarial que competitiva

Nuevo rumbo. Tiger Woods no descarta volver a jugar, pero las lesiones lo alejan cada vez más. (Foto especial)

Tiger Woods, quien este 30 de diciembre cumplió 50 años, no ha disputado ningún torneo desde el Open Británico de 2024 y sin embargo sigue muy activo, ahora como presidente del nuevo Comité de Competencia Futura del PGA Tour, donde tiene ante sí el reto de diseñar un circuito más valioso para plantar cara a un rival financiado por el poderoso Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

La autoridad de Woods como símbolo de este deporte, así como su éxito empresarial, que le convirtió en uno de los pocos deportistas en amasar una fortuna de más de 1,000 millones de dólares, lo avalan.

En días recientes Woods, que acumula en su palmarés 15 Majors sortea el problema de sus lesiones irónicamente: “Como jugador de 50 años podré participar en la PGA Tour y en la Champions Tour de veteranos, así que probablemente jugaré 25 torneos en ambas giras”, dijo.

Woods ha sufrido siete operaciones de espalda y en marzo se rompió el tendón de Aquiles. Pero es inmune al desaliento: “Quiero volver a jugar. Ya me han pasado muchas cosas difíciles dentro y fuera del campo de golf”, reconoció.

El golfista está a la cabeza de un nuevo grupo de trabajo que busca mejorar un producto que perdió varios de sus principales activos, como Jon Rahm, Phil Mickelson o Dustin Johnson, entre otros, desde la creación del LIV golf en 2022.

La aparición inesperada de este circuito y la posterior fuga de talento obligaron al PGA Tour a reestructurarse empresarialmente, un proceso que comenzó con la creación de PGA Tour Enterprises, una nueva entidad comercial respaldada por una inversión de 1,500 millones de dólares del consorcio estadounidense Strategic Sports Group (SSG).

Este acuerdo convirtió a las estrellas del circuito en accionistas directos del negocio, siguiendo el modelo de ‘propiedad del atleta’ que el propio Woods ya puso en práctica en algunos de sus negocios.

El objetivo para recuperar el interés de los aficionados pasa por una profunda reorganización del calendario. Dado que los eventos del próximo año ya fueron anunciados, se espera que el gran cambio ocurra en 2027.