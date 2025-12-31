Max Verstappen, el mejor piloto de F1 en 2025

'MAD MAX' Genio y figura.

La exhibición de talento que nos dio Max Verstappen en 2025 fue asombrosa. El neerlandés se convirtió en el piloto más ganador de la temporada de Fórmula 1, con ocho victorias, y lo logró en un auto que estaba lejos del dominante McLaren. El arrojo e inteligencia que mostró —principalmente en la segunda mitad de la campaña— lo llevaron a remontar más de 100 unidades y pudo pelear el título en la última carrera del año. Max se quedó a dos puntos de Lando Norris; sin embargo, nos regaló uno de los mejores desempeños que se recuerdan, y a pesar de que no consiguió la corona, es innegable que reafirmó ser el mejor piloto de la serie. Y no sólo lo digo yo, sino también los directores de equipos y los propios rivales del tetracampeón...

BANDERA VERDE…

Como cada año, los jefes de equipo realizaron sus votaciones para conocer a los que consideran los 10 mejores pilotos de la campaña, y por quinta ocasión consecutiva se llevó los honores el volante de Red Bull Racing. Los jefes de equipo de Scuderia Ferrari y de RBR no emitieron sus votos; y la suma de los puntos de los ocho restantes dejó en claro la opinión de los directores en favor del neerlandés.

Max terminó como el mejor volante de la campaña, seguido de:Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Oliver Bearman, Isack Hadjar y Nico Hülkenberg.

Además de los jefes de equipo, los propios pilotos hicieron su ranking. Los volantes que no participaron en la votación fueron: Lewis Hamilton, Hülkenberg, Lance Stroll, Yuki Tsunoda y Jack Doohan.

Sus resultados fueron similares, con Max al frente de Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Sainz, Albon, Bearman e Hadjar. Para muchos (y me incluyo), estos listados son un documento mucho más preciso de la campaña, pues no se toma en cuenta las bondades del monoplaza…

ENTRADA A PITS…

Entre los pilotos novatos, los jefes de equipo y los propios volantes destacaron las campañas de Oliver Bearman y Isack Hadjar, quienes, a pesar de competir para los débiles Haas y Racing Bulls, se metieron a los 10 mejores.

Con esto se demuestra que las opiniones de los votantes se enfocan únicamente en el talento y desempeño de cada piloto, sin importar las estructuras tecnológicas brindadas por las escuderías. Son los que están.

En contraparte, a pesar de lo logrado en el estado del campeonato oficial, llama la atención la exclusión de Lewis Hamilton, quien fue sexto en puntos, y si bien no cumplió las expectativas de Ferrari, fue un protagonista en el top 10 en cada carrera. El británico fue “castigado” por jefes de equipo y colegas por no conseguir un podio en Grandes Premios, a pesar de que logró el triunfo en la carrera Sprint de China. Exigentes los votantes...

SALIDA DE PITS…

Y mientras en la mayoría de las categorías se llevan a cabo los balances de fin de año, en la Fórmula E ya se prepara la segunda ronda de su campaña 25/26, el ePrix de la Ciudad de México. El equipo de la serie eléctrica no ha tomado descanso y mantiene comunicación en todas sus áreas. La carrera de México es una de las más importantes del año, en parte, por los retos tecnológicos que significa probar en la altura de la CDMX.

Alberto Longo, cofundador de la categoría, me contó que México es pieza primordial para mantenerse en Norteamérica, aunado a carreras en la costa Este y Oeste de EUA, lo que dará crecimiento comercial y económico a la serie. No deberá extrañarnos una carrera más en EUA en 2027. Ya avisé...

BANDERA A CUADROS…

Salimos de la última curva, tomamos recta y vemos al puesto 1, donde ya ondea la bandera a cuadros de la temporada llamada 2025. Ha sido un año de muchas emociones, rebases, fallas mecánicas, triunfos, pero, sobre todo, pasión. Que el 2026 sea aún mejor, que nos entregue campeonatos peleados, competencias justas y mucho deportivismo. La actividad comienza en tres días, con el Rally Dakar, y después de la carrera de Fórmula E en Ciudad de México, las miradas se enfocan en Barcelona para el regreso de ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 en las pruebas oficiales de pretemporada, el miércoles 11, pero ya hablaremos de ello. Dicha y felicidad para todos. Feliz 2026.

Así las cosas… sobre ruedas…