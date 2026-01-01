Isaac del Toro ya se prepara a conciencia para su debut en el Tour de Francia

Mexicano con compromiso. Isaac del Toro luce con orgullo la bandera mexicana en su abdomen durante los entrenamientos de inicio del 2026. (@Team EmiratesUAE)

Isaac del Toro el ciclista mexicano que se abrió un espacio entre los grandes corredores del mundo la temporada anterior, continúa con su etapa de entrenamiento de pretemporada para un 2026 en el que tiene programadas siete competencias que le permitirán llegar en forma para su debut en el Tour de Francia.

Entre los meses de febrero y abril, el mexicano correrá carreras de diferentes perfiles, que van desde pruebas de un día hasta vueltas por etapas, que serán clave en su proceso de desarrollo en el UAE Team Emirates.

El joven de 22 años iniciará su temporada competitiva con la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos, que reúne a varios de los mejores equipos del WorldTour. Esta competencia, que se desarrollará entre el 16 y 22 de febrero, servirá como punto de partida en su preparación para el bloque de clásicas y vueltas que afrontará durante la primavera en Europa.

Después viajará a Italia para enfrentar en caminos de grava la Strade Bianche, en Italia, una carrera que se ha convertido en referente por su dureza y espectacularidad y que será el 7 de marzo.

Dos días después el ensenadense correrá en la Tirreno-Adriático, del 9 al 15 de marzo, se trata de la tradicional cita italiana que suele ser antesala de grandes actuaciones como el Giro y el Tour.

Luego competirá en la Milán- San Remo el 21 de marzo, uno de uno de los cinco monumentos del ciclismo, donde tendrá la oportunidad de medirse con los mejores sprinters y clasicómanos del mundo.

La siguiente en el calendario de Del Toro, es la Itzulia al País Vasco, del 6 al 11 de abril, competencia que destaca por su recorrido montañoso y técnico, ideal para probar sus capacidades como escalador.

Más adelante participará en el Critérium del Dauphiné, del 7 al 14 de junio, una prueba tradicional de preparación para el verano que le servirá como ensayo general antes de afrontar el gran reto de su carrera, el Tour de Francia.

Será el Tour de Francia, el momento más relevante de la carrera de Isaac en 2026, el evento se correrá del 4 al 26 de julio. En la carrera gala la gran figura del UAE Team será el esloveno Tadej Pogacar, quien apuntará a lograr su quinto título en ese evento.

El Tour de Francia es el evento de mayor trascendencia por delante del Giro de Italia (en la que del Toro fue subcampeón en 2025) y de la Vuelta a España.

Carreras de Isaac del Toro para 2026:

-16- 22 de febrero Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos

-07 de marzo/Strade Bianche

-09- 15 marzo/ Tirreno-Adriático

-21 de marzo/ Milano-Sanremo

-06 -11 abril/ Itzulia al País Vasco

-07- 14 de junio/ Critérium del Dauphiné

-04- 26 de julio/Tour de Francia

Así le fue la temporada de Del Toro en 2025:

-Subcampeón del Giro de Italia 2025

-Portador de la maglia rosa durante 11 etapas

-Ganador de la clásica Milán–Turín (primer mexicano en lograrlo)

-Victoria en el Gran Piemonte

-Victoria en el Giro del Veneto

-18 triunfos en la temporada 2025

-Top 3 del ranking mundial UCI