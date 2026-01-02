¿Quién es Benjamín Mora? El entrenador mexicano que llegará a dirigir a China

El estratega mexicano suma un nuevo reto internacional tras ser anunciado como técnico en la Superliga China

Benjamín Mora Mendívil es un director técnico de fútbol mexicano que ha construido una carrera internacional y que recientemente fue anunciado como el nuevo entrenador del Wuhan Three Towns, equipo de la Superliga de China.

Datos clave

Nombre completo: Benjamín Mora Mendívil.

Benjamín Mora Mendívil. Nacimiento: 25 de junio de 1979 en Tijuana, México.

25 de junio de 1979 en Tijuana, México. Profesión: Director técnico de fútbol.

Trayectoria en los banquillos

Mora inició su carrera como entrenador en 2011, con equipos de menor jerarquía y divisiones inferiores, y poco a poco fue ganando oportunidades más relevantes.

A lo largo de su trayectoria ha dirigido en diversos clubes, tanto en México como en el extranjero. Antes de su llegada a China, sus experiencias más destacadas incluyen:

Dirigir al Atlas y al Querétaro en la Liga MX , donde consolidó procesos competitivos, destacando especialmente en Querétaro con un rendimiento sólido en 2025.

en la , donde consolidó procesos competitivos, destacando especialmente en Querétaro con un rendimiento sólido en 2025. Una etapa exitosa en Malasia al frente del Johor Darul Ta’zim FC , donde se convirtió en multicampeón y se ganó reputación internacional.

al frente del , donde se convirtió en multicampeón y se ganó reputación internacional. Un período interesante en el fútbol canadiense previo a su retorno a México.

Nuevo reto en la Superliga de China

En enero de 2026, Mora fue confirmado como el nuevo director técnico del Wuhan Three Towns, equipo que compite en la Superliga China, la máxima categoría del fútbol en ese país.

El club oficializó su nombramiento a través de sus medios y redes sociales, y el entrenador mexicano también compartió su entusiasmo en sus perfiles digitales, donde afirmó que llega con respeto, compromiso y ambición para asumir el reto.

Un mexicano con visión global

La contratación de Mora en China marca una etapa importante en su carrera y representa una oportunidad poco común para un técnico mexicano en el fútbol asiático, además de consolidar su perfil como estratega con experiencia internacional en distintos mercados.

Con la trayectoria que ha construido y su recorrido por distintas ligas, Benjamín Mora es uno de los entrenadores mexicanos que ha logrado trascender fronteras y ahora encarará un nuevo desafío en una liga emergente como la Superliga China.