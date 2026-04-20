Tenis de gala en Madrid: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka conquistan los Premios Laureus

Gala de los premios Laureus World Sport 2026 El tenista español Carlos Alcaraz posa con el galardón a Deportista del Año durante la gala de los premios Laureus World Sport 2026, los galardones más prestigiosos del deporte internacional, este lunes en el Palacio de Cibeles, en Madrid. EFE/Juanjo Martín (Juanjo Martín/EFE)

El deporte mundial se rindió este lunes ante el dominio del tenis. En una ceremonia celebrada en Madrid, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron distinguidos con el Premio Laureus al mejor deportista y mejor deportista femenina del año, respectivamente. Ambos atletas consolidan así un ciclo histórico que los posicionó en la cima de sus circuitos tras levantar trofeos en los escenarios más exigentes del planeta.

Alcaraz, con apenas 22 años, alcanzó el galardón principal tras una campaña 2025 en la que obtuvo ocho títulos, incluyendo Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Por su parte, la bielorrusa Aryna Sabalenka, de 27 años, fue reconocida tras conquistar su cuarto Grand Slam en Nueva York y establecerse como la primera jugadora desde 2014 en revalidar el título en el US Open.

DUELO DE TITANES Y HEGEMONÍA EN EL RANKING

El camino hacia la estatuilla no fue sencillo para ninguno de los dos. Carlos Alcaraz se impuso en una terna que incluía al campeón de MotoGP, Marc Márquez, al ciclista Tadej Pogacâr y al futbolista Ousmane Dembélé. El murciano, que finalizó el año pasado como número uno del mundo, acumuló un impresionante registro de 71 victorias y 9 derrotas, manteniendo el trono de la ATP durante 22 semanas consecutivas hasta abril de 2026.

En la categoría femenina, Aryna Sabalenka superó en la votación a figuras de época como la futbolista española Aitana Bonmatí, ganadora de tres Balones de Oro, y a la leyenda de la natación Katie Ledecky. La tenista de Minsk coronó un 2025 donde disputó nueve finales y sumó cuatro coronas importantes en Brisbane, Miami, Madrid y Estados Unidos.

PRESENTE BRILLANTE Y DESAFÍOS EN LA CAJA MÁGICA

A pesar del reconocimiento, los dos astros viven realidades distintas esta semana en el Abierto de Madrid. Mientras que Alcaraz es la gran ausencia del torneo debido a una lesión en la muñeca derecha sufrida en el Godó, el español ya mira hacia el futuro tras haber ganado este año en Australia y Doha. Su palmarés ya cuenta con 26 títulos ATP, reafirmando su estatus como el heredero natural de las grandes leyendas.

Por el contrario, Aryna Sabalenka llega a la capital española en plena forma, buscando su cuarto título en la Caja Mágica. La actual número uno del mundo ya ha levantado los trofeos de Brisbane, Indian Wells y Miami en lo que va de 2026, demostrando que su potencia y consistencia la mantienen como la rival a vencer en el circuito de la WTA.