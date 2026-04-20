Draft NFL 2026: 5 historias a seguir para las selecciones de este año

Draft NFL 2026 La edición de este año llega como una de las más impredecibles de la historia reciente, lo que podría generar múltiples sorpresas y cambios de último minuto.

Estamos oficialmente en la semana del Draft 2026 de la NFL. Los 32 equipos eligen a sus novatos de cara a la próxima temporada con grandes prospectos en el tablero y decisiones que podrían cambia el futuro de las franquicias. ¿Quiénes serán las grandes súper estrellas del futuro? ¿Cuáles serán los trades de último minuto? ¿Quiénes serán los novatos del año? Las y los fans están ansiosos por descubrir lo que será un nuevo año de selecciones colegiales que parece más impredecible de lo habitual.

Caleb Downs y el “valor posicional”

El incremento en el tope salarial de cada año, ha dejado cada vez más claro que en la NFL actual hay posiciones “más valiosas” que otras. Los récords de “mejor pagado” van cambiando rápidamente y separando a los “que importan más”. Los mariscales de campo, encabezan con amplitud esta lista, seguido de los linieros defensivos (caza-cabezas) y los receptores abiertos estelares.

Por otra parte algunas posiciones como línea ofensiva o corredores, parecen ser “menos prioritarios” actualmente para algunas plantillas, limitándolos en salario en comparación con otros elementos del campo. Ahora, el Safety de Ohio State, Caleb Downs podría ser el nombre que cambie la conversación. Para algunos especialistas, es considerado el mejor atleta y jugador disponible en esta generación. Sin embargo, no existe consenso sobre en qué lugar será seleccionado debido a su función dentro del terreno de juego.

Pittsburgh: la decisión de un nuevo quarterback es inminente

Después de años como entrenador en jefe, Mike Tomlin se despidió de los Pittsburgh Steelers para dar inicio a la era de Mike McCarthy, quien tuvo su último trabajo hace dos años con los Dallas Cowboys. Ahora, el equipo tiene enfrente una decisión importante sobre si ir o no por un mariscal de campo rápido en el draft de este año.

De acuerdo con insiders como Ian Rapoport, la idea del equipo es buscar la renovación de Aaron Rodgers para que se mantenga un año más. Sin embargo, la directiva todavía no ha recibido noticias sobre si el 5 veces MVP de la NFL va a regresar un año más a la liga, dejando abierta la posibilidad para un retiro. Ante esta incertidumbre, la gerencia general estaría considerando usar este draft para ir por un joven mariscal, mientras Will Howard es el único que tienen en la posición en este momento.

¿El nuevo Micah Parsons?

En el 2021, los Dallas Cowboys draftearon a Micah Parsons como linebacker con la selección global número 12. Sin embargo, debido a su capacidad atlética y nivel competitivo, el coordinador defensivo Dan Quinnn tuvo la idea de convertirlo en ala defensivo, lo que lo terminó colocando como el novato defensivo del año y uno de los mejores jugadores de la NFL en su posición.

Ahora, un caso similar podría ocurrir en este 20266 con Arvell Reese. En su último año con Ohio State obtuvo una calificación de 88.0 según Pro Football Focus y mostró una habilidad excepcional para realizar tacleadas, por lo que múltiples equipos podrían estar considerar elegirlo para entrenarlo en una nueva posición y convertirse en un “factor X” para el equipo que ponga su nombre en el sobre que leera el comisionado Roger Goodell

El efecto Arch Manning

Falta todavía un año para que el quarterback de Texas A&M se vuelva elegible para el draft de la NFL. Sin embargo, desde ahora, su nombre empieza a generar repercusiones indirectas en algunos equipos de la NFL en torno a uno de los apellidos más legendarios en la historia de este deporte.

De acuerdo con múltiples insiders, los equipos más potenciales para Manning estarían dispuestos a dejar pasar la oportunidad de elegir un mariscal de campo con el afán de dejar ese puesto “abiero” para el próximo año y poder contar con él.

Para esta generación, se sabe que el campeón con Indiana, Fernando Mendoza, será elegido en la primera selección global por parte de Las Vegas Raiders. El resto de prospectos como Ty Simpson, Garrett Nussmeier, Carson Beck o Drew Allar parecen estar en una situación más compleja, a comparación de años anteriores donde había 3 o 4 jugadores de esta posición en la primera ronda.

¿Quién sube y quién baja?

Otra de las incógnitas que encierra cada año este evento son los cambios de posición a la hora de elegir. Para algunos especialistas, el talento de este año parece ser más limitado que en ediciones anteriores, especialmente del lado ofensivo. Esto puede generar que alguno de los equipos entre en “pánico” si consideran que su jugador deseado puede irse antes de lo esperado. O bien, algunos equipos podrían considerar que llevarse a cierto jugador en un lugar tan alto podría ser contraproducente, lo que les abriría la opción de ceder su lugar.

Candidatos a bajar en la primera ronda

Cleveland Browns (6)

Arizona Cardinals (5)

New England Patriots (31)

Tennessee Titans (4)

Candidatos a subir en la primera ronda

Dallas Cowboys (12 /20)

Philadelphia Eagles (23)

New York Jets

El Draft de la NFL comenzará este jueves 23 de abril.