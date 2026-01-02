Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: fecha de inicio, primera jornada y cuándo son los clásicos del fútbol mexicano

“¿Cuándo empieza y cómo está estructurado el Clausura 2026?" Muchos de nosotros tenemos esa duda recurrentemente los últimos días; sin embargo, la espera terminó para los fanáticos del fútbol mexicano.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arranca oficialmente el viernes 9 de enero de 2026, con la Jornada 1 desatando emociones y rivalidades en cada cancha.

Fechas clave del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Inicio del torneo: 9 de enero de 202 6

9 de enero de 202 Final de la fase regular: 26 de abril de 2026

26 de abril de 2026 Inicio de la Liguilla: 2 de mayo de 2026

2 de mayo de 2026 Final (ida): 21 de mayo

21 de mayo Final (vuelta): 24 de mayo de 2026

Este semestre viene con cambios relevantes. La fase de reclasificación (Play-In) queda eliminada, lo que significa que los equipos que terminen del 1º al 8º lugar avanzarán directo a los Cuartos de Final de la Liguilla.

Jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Viernes 9 de enero

Tijuana vs América

Atlas vs Puebla

Mazatlán vs Juárez

Sábado 10 de enero

Chivas vs Pachuca

León vs Cruz Azul

Santos Laguna vs Necaxa

Monterrey vs Toluca

Domingo 11 de enero

Pumas UNAM vs Querétaro

Atlético de San Luis vs Tigres UANL

¿Quiénes son los favoritos al título según la IA?

Gracias al análisis de Inteligencia Artificial que combinan datos recientes, récords históricos y hasta apuestas, ya hay equipos que empiezan a perfilarse como los más probables para levantar la copa del Clausura 2026.

Toluca

Actual campeón del Apertura 2025 y con gran consistencia en los últimos torneos, los Diablos Rojos encabezan las predicciones como el equipo con mayores probabilidades de repetir en este clausura.

Tigres

Siempre protagonista en liguillas y con un plantel sólido, los felinos gustan por su regularidad y jerarquía.

América

El conjunto capitalino no podía faltar en la lista: con historia, plantel y objetivo claro rumbo al título.

Monterrey y Cruz Azul

Aunque con cuotas más parejas, también entran en el abanico de candidatos que podrían dar pelea rumbo a la gran final.

En resumen, los equipos que más llaman la atención de los modelos predictivos son Toluca, Tigres y América, pero la Liga MX siempre tiene espacio para sorpresas que rompan los pronósticos.

Los clásicos y duelos imperdibles del torneo

El Clausura 2026 tendrá duelos de alta tensión y clásicos que nos harán “vivir la intensidad del futbol”.

Chivas vs América (Clásico Nacional) Se jugará el 14 de febrero en el Estadio Akron, uno de los partidos más candentes del semestre.

Clásico Tapatío (Atlas vs Chivas)En Guadalajara el 7 de marzo, otro enfrentamiento que nunca decepciona.

Clásico Regio (Tigres vs Monterrey)Ese mismo 7 de marzo, en la Sultana del Norte, dos estilos, una sola pasión.

El Clausura 2026 de la Liga MX ya está en marcha con fechas, favoritos, clásicos y un formato que compromete y exigirá más desde la primera jornada. Con el foco puesto en el Mundial 2026 y con la eliminación del Play-In, cada punto contará más que nunca.