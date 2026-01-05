Cruz Azul: altas y bajas confirmadas de La Maquina rumbo al Clausura 2026

Cruz Azul continúa con los ajustes finales de su plantel de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, un semestre en el que La Máquina busca volver a ser protagonista. A pocos días del arranque del certamen, el club ya registra movimientos confirmados tanto en llegadas como en salidas, mientras la directiva sigue atenta al mercado.

Refuerzos confirmados de Cruz Azul

Hasta el momento, La Máquina ha oficializado dos incorporaciones que ya trabajan con el equipo durante la pretemporada:

• Miguel Ángel Borja, delantero colombiano, llega procedente de River Plate con el objetivo de reforzar el ataque. El club apostó por su experiencia internacional y capacidad goleadora para apuntalar el frente ofensivo.

• Jorge Rodarte, defensor mexicano, fue adquirido de manera definitiva tras hacerse válida su opción de compra, sumándose como alternativa para fortalecer la zaga celeste.

Ambos futbolistas ya están registrados y disponibles para el arranque del Clausura 2026.

Bajas confirmadas de La Máquina

En el rubro de salidas, Cruz Azul también comenzó a depurar su plantilla:

• Ángel Sepúlveda dejó la institución y continuará su carrera con otro club de la Liga MX, cerrando su etapa con el conjunto celeste.

• Mateusz Bogusz, mediocampista europeo, quedó fuera del proyecto deportivo y su salida se concretó durante este mercado invernal.

Estas bajas forman parte del proceso de reestructuración que impulsa la directiva junto con el cuerpo técnico.

Movimientos que siguen en análisis

Aunque todavía no hay anuncios oficiales, Cruz Azul mantiene abiertas algunas negociaciones. El nombre de Agustín Palavecino se mantiene en el radar como posible refuerzo, mientras el club no descarta sumar más elementos antes del cierre del mercado.

Panorama de Cruz Azul para el Clausura 2026

Con estos movimientos, La Máquina comienza a definir su plantel para el Clausura 2026, con la intención de mejorar su rendimiento y pelear por los primeros lugares. En La Noria se mantiene la expectativa de cerrar el mercado con ajustes finales que fortalezcan al equipo.