Futbol de Estufa Liga MX: información actualizada de altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026

El mercado se mueve y los clubes ajustan sus piezas. Así avanza el futbol de estufa rumbo al Clausura 2026. (@fla_malvadao)

El Clausura 2026 de la Liga MX se acerca y, con ello, el movimiento en los despachos de los clubes del futbol mexicano. Rumores, negociaciones, fichajes y ajustes en las plantillas avanzan durante el periodo de descanso previo al arranque del torneo.

Este 5 de enero, en Crónica, te compartimos la información actualizada de altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026, así como las últimas noticias del mercado de la Liga MX.





Clausura 2026 de la Liga MX: altas y fichajes en los clubes del futbol mexicano

Durante el receso, varios equipos han comenzado a reforzarse con jugadores de experiencia nacional e internacional, buscando fortalecer sus plantillas de cara al próximo torneo.

Pumas

El conjunto universitario apuesta por talento sudamericano para reforzar su ofensiva de cara al Clausura 2026.

El futbolista brasileño Juninho Vieira se integra al conjunto universitario para el torneo entrante. El delantero llegó este domingo a la Ciudad de México para reportar a la pretemporada con los felinos.

Cruz Azul

La Máquina Cementera continúa activa en el mercado, priorizando refuerzos ofensivos y defensivos tras la reestructuración del plantel.

De acuerdo con ESPN, hasta las últimas horas de este 5 de enero, Cruz Azul avanzó en la integración de Agustín Palavecino, elemento procedente del Club Necaxa.

Como parte del pago por la carta del futbolista argentino, Lorenzo Faravelli se integrará a los Rayos. La compra del volante ofensivo se espera concretar con recursos obtenidos por la venta de Diber Cambindo al León.

Además, Cruz Azul reforzó la zona defensiva con la contratación de Jason Flores.

Necaxa

El conjunto de Aguascalientes busca fortalecer su mediocampo con experiencia internacional.

Necaxa anunció la contratación del volante argentino Agustín Almendra, quien llega en transferencia definitiva para el Clausura 2026.

Toluca

Los Diablos Rojos continúan apuntalando su plantilla con refuerzos nacionales.

El bicampeón anunció la llegada de Jorge Díaz Price como nuevo elemento del plantel.

Bravos de Juárez

El club fronterizo apuesta por juventud y proyección ofensiva para el próximo torneo.

Bravos reforzó su ataque con el fichaje de Ettson Ayón, quien llega a préstamo por un año con opción de compra, en convenio con León.

De acuerdo con ESPN, el futbolista realizó pruebas físicas y médicas este domingo, las cuales superó satisfactoriamente, por lo que continúa el proceso de contratación.





Bajas rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX

Algunos clubes también han comenzado a ajustar sus plantillas con salidas importantes previo al arranque del torneo.

Chivas

Tras siete torneos en el club, Chivas hizo oficial la salida de Alan Mozo para el Clausura 2026.

El futbolista se integrará a Pachuca en calidad de préstamo durante el año.

Pachuca

Los Tuzos enfrentan una baja sensible en la zaga defensiva durante la pretemporada.

Andrés Micolta causó baja tras sufrir una fractura de rótula durante la pretemporada con Pachuca.

La última información indica que el futbolista ecuatoriano fue operado el viernes por la noche.





Rumores rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX

El mercado aún se mantiene activo y varias negociaciones continúan en curso entre clubes del futbol mexicano.

América y Toluca

América y Toluca podrían realizar un intercambio de jugadores para el Clausura 2026. Ralph Orquín, de las Águilas, vestiría la camiseta de los Diablos, mientras que Brian García llegaría al conjunto azulcrema.

De acuerdo con fuentes cercanas a ambas directivas, las negociaciones, ya sea en calidad de préstamo o traspaso definitivo, avanzan de manera satisfactoria.

Cruz Azul

Miguel Borja regresaría a La Noria. Presuntamente, el futbolista realizará trabajo de cancha a partir de la próxima semana y firmaría un contrato por dos años con la Máquina Cementera.

Con este panorama, se acerca el Clausura 2026, lleno de cambios y replanteamientos en las plantillas de los equipos del futbol mexicano.