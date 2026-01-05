¿Le pueden quitar a EU el Mundial 2026? Experto explica si esto podría o no suceder (Agencia EFE)

México, Estados Unidos y Canadá serán sedes del Mundial este año.

Ya se ha realizado el Sorteo Oficial de la Copa del Mundo. Además, los estadios de los países anfitriones avanzan en sus preparativos.

Incluso, el director de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) protagonizó uno de los momentos más polémicos de la ceremonia en el Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, al otorgar el primer Premio de la Paz en la historia del organismo a Donald Trump.

Pero, ¿es posible que le quiten a Estados Unidos la sede del Mundial 2026 tras el ataque a Venezuela? Un experto explica si esto puede o no suceder.

¿Le pueden quitar a EU el Mundial 2026 tras ataque a Venezuela? Experto lo explica

Pese a que el ataque de Estados Unidos en Caracas, que culminó con la detención y extradición de Nicolás Maduro, acusado de liderar un cártel de narcotráfico con vínculos con organizaciones catalogadas como terroristas por el gobierno estadounidense, el analista considera que existen demasiados intereses económicos para que la FIFA decida castigar a Estados Unidos con la pérdida de la sede.

Esto, aun cuando la intervención haya violado normas internacionales relacionadas con la soberanía de los países y el respeto a su jurisdicción territorial.

Por lo que, de acuerdo con el analista Rufo, la FIFA no retirará a Estados Unidos la sede del Mundial 2026, que compartirá con México y Canadá, pese a su reciente intervención internacional.

Rusia fue desafiliada de competencias internacionales tras el conflicto con Ucrania

Hasta el momento, Estados Unidos, no ha sido sancionado y continúa como sede, aunque el Mundial aún no inicia, por lo que algunos usuarios consideran que podría cancelársele su participación como anfitrión, debido al reciente ataque a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

De acuerdo con el analista deportivo, el precedente más cercano que generó polémica en redes sociales, donde usuarios se preguntaban si se podía retirar una sede mundialista, es el caso de Rusia.

Rusia fue desafiliada de competencias internacionales tras el conflicto con Ucrania en febrero de 2022.

Esto le impidió a sus selecciones nacionales y clubes, participar en eventos globales organizados por federaciones internacionales.

Los deportistas rusos fueron vetados de las competencias organizadas por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la Federación Internacional de Natación (FINA) y el Comité Olímpico Internacional (COI), quedando excluidos de Mundiales y Juegos Olímpicos, entre otros eventos deportivos y culturales.

Sin embargo, el especialista señala que existen diferencias clave entre el caso ruso y el de Estados Unidos.

La primera es que Rusia ya había iniciado el Mundial cuando ocurrió el conflicto bélico con Ucrania, la segunda, la relación estrecha del gobierno norteamericano con los directivos de estas federaciones.

La FIFA y su papel en conflictos políticos internacionales

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) cuenta con una serie de antecedentes cuando se han presentado conflictos globales.

Por ello, resulta relevante observar su postura y respuesta cuando ocurren tensiones entre países, especialmente cuando se trata de sedes ya designadas para Mundiales u otros eventos internacionales.

Estas competencias, que en su discurso buscan promover la libre competencia y la unión entre naciones, también generan importantes derramas económicas, lo que influye en las decisiones de los organismos rectores del deporte.

El Mundial 2026 ha sido polémico debido al alto costo de sus boletos, considerados entre los más caros en la historia del torneo.

En este contexto, surgen cuestionamientos sobre cuál es el papel de la FIFA ante la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y si esto podría tener repercusiones para el país norteamericano como sede del Mundial 2026.

De acuerdo con Rufo, analista deportivo y especialista en futbol, el Mundial de Qatar 2022 es otro precedente para analizar en retrospectiva el papel de la FIFA ante eventos polémicos protagonizados por países sede.

El torneo fue cuestionado por las condiciones sociales del país, como la criminalización de la homosexualidad y la situación de los derechos de las mujeres.

A pesar de la controversia, la FIFA no canceló el Mundial de Qatar. Además, tras la conclusión del torneo, surgió el escándalo del FIFA Gate, donde se reveló la compra de votos en procesos internos del organismo.

Comité Olímpico Internacional (COI): ¿la intervención de EU en Venezuela afectará la sede en Los Ángeles?

Los Juegos Olímpicos tendrán como sede Los Ángeles y, pese a distintos contextos políticos a lo largo de la historia, el organismo no ha tomado represalias o sanciones en países sede.

Nada cambio durante los Juegos Olímpicos de Berlín durante el régimen nazi o en el caso de México, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y la represión estudiantil de 1968, cuando, pese a la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, los Juegos Olímpicos se realizaron y la llama olímpica continuó en territorio mexicano.

Por lo que, de acuerdo con Rufo, pese a la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano y su dominio en el petróleo de uno de los países con mayor riqueza petrolera del mundo, difícilmente habrá un cambio en la sede de los próximos Juegos Olímpicos.

Donald Trump galardoado por la FIFA como figura por la PAZ

La entrega del Premio de la Paz que la FIFA otorgó a Donald Trump marcó un precedente en el impacto político de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, no solo por su derrama económica, sino por la influencia cultural que genera a nivel global.

Asimismo, el Sorteo del Mundial evidenció la estrecha relación entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lo que refuerza la permanencia de la sede rumbo a “la máxima fiesta del futbol.”