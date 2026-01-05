WWE Raw: horario, cartelera, cómo y dónde ver en vivo hoy 5 de enero (IG: @catchinewz)

Prepárate para el primer WWE Raw del año, un espectáculo que combina el WWE Universe con Stranger Things, la serie más icónica del momento.

Estamos a unas horas de que dé inicio esta innovadora función, donde las superestrellas de la lucha libre estadounidense llenan el ring de acción, acrobacias y drama de manera semanal.

Stranger Things ha cambiado a Netflix de muchas maneras. De acuerdo con los fans, uno de los motivos de la popularidad de la serie se debe a que ha sido muy bien planeada y escrita.

Ahora, el escenario de la WWE se suma al trend de popularidad de esta propuesta audiovisual basada en los años 80, por lo que el ring y la ambientación del episodio de este 5 de enero estarán impregnados con props de la serie, evocando la nostalgia de las obras de Stephen King y Steven Spielberg.

WWE Raw 2026: cartelera para este 5 de enero de 2026

Se espera una cartelera vibrante para este primer episodio del año, que promete la fusión de una de las series más importantes de la televisión actual con el inicio del camino de los luchadores rumbo a WrestleMania.

Esta colaboración poco usual estará enfocada en la tematización del espectáculo de WWE Raw, con iluminación y distintos elementos visuales alusivos a Stranger Things. Se trata de una propuesta nueva tanto para los fanáticos de Raw como para los millones de seguidores que tiene la serie protagonizada por Eleven.

A continuación, te compartimos la cartelera oficial de WWE Raw para este 5 de enero:

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: CM Punk vs. Bron Breakker

Campeonato Femenil en Parejas: Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Kabuki Warriors

Campeonato Intercontinental Femenil: Becky Lynch vs. Maxxine Dupri

Combate individual: Liv Morgan vs. Lyra Valkyria

Además, se espera la aparición especial de The Usos, el equipo estadounidense compuesto por los hermanos gemelos Jey Uso y Jimmy Uso.

WWE Raw 2026: horario, cómo y dónde ver en vivo hoy 5 de enero

La expectativa crece para conocer cómo y dónde ver completamente en vivo el primer episodio de WWE Raw del año.

La transmisión en vivo de la función de este 5 de enero, que combina el universo mental de Stranger Things con el poder físico y emocional del ring de la marca roja, dará inicio en punto de las 7:00 pm (tiempo del centro de México).

La empresa estadounidense de streaming más famosa del mundo tendrá la exclusividad del espectáculo de WWE Raw.

Podrás disfrutar de la primera función de WWE Raw a través de Netflix, como parte de su propuesta de contenidos con eventos en vivo, cuya popularidad continúa en ascenso.