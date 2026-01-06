Atlas vs Pachuca Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Rojinegras y Tuzas se enfrentan en el Estadio Jalisco en la Jornada 1 del Clausura 2026; aquí te decimos cómo seguir el partido en televisión y streaming.

La actividad de la Liga MX Femenil continúa este martes con uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 1 del Clausura 2026, cuando Atlas Femenil reciba a Pachuca Femenil en la cancha del Estadio Jalisco, en Zapopan.

Ambos equipos buscan iniciar el torneo con el pie derecho. Atlas apuesta por hacerse fuerte como local, mientras que Pachuca, uno de los cuadros protagonistas en los últimos torneos, intentará sumar desde su primer compromiso del campeonato.

¿Cuándo y a qué hora es el Atlas vs Pachuca Femenil?

El partido se disputará este martes 6 de enero de 2026, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal y dónde ver en vivo?

El encuentro podrá seguirse en transmisión en vivo a través de:

• FOX One, por televisión

• Tubi, vía streaming, disponible en distintos dispositivos móviles y Smart TV

Sede del partido

El duelo se jugará en el Estadio Jalisco, casa de las Rojinegras, que buscarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar sus primeros puntos del torneo.

Con este choque, Atlas y Pachuca abren su camino en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en un partido que promete intensidad y emociones desde el arranque del campeonato.