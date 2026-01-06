Refuerzos de Chivas: altas y bajas de Guadalajara para el Clausura 2026 de la Liga MX (Cuartoscuro)

Un torneo complicado para el Club Guadalajara. El Clausura 2025 fue un semestre de eliminación para los Rojiblancos en sus diferentes categorías masculinas.

Con el triunfo de Pumas en el Play-In, Chivas quedó eliminado tras empatar a un gol en el Clásico Tapatío ante Atlas en la jornada 17 de la Liga MX.

Por lo que este torneo será clave para reforzarse o realizar las modificaciones necesarias con el objetivo de competir de mejor manera en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Aquí te compartimos los pormenores en cuanto a las altas y bajas del Rebaño Sagrado para este nuevo torneo del futbol mexicano.





Altas de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX

Brian Gutiérrez es el primer refuerzo oficial del Club Guadalajara. El jugador de apenas 22 años es de procedencia mexicoamericana, un dato curioso si se considera que Chivas es un equipo que contrata exclusivamente futbolistas mexicanos.

Con un costo de 4.5 millones de dólares, lo que se traduce en aproximadamente 82 millones de pesos, el exjugador del Chicago Fire se integrará a la plantilla de los Rayados de Guadalajara.

El segundo refuerzo confirmado para la institución rojiblanca es Ángel Sepúlveda. El "Cuate" regresa al conjunto donde ya tuvo una etapa previa, aportando experiencia y conocimiento del club.





Bajas de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX

Javier “Chicharito” Hernández fue la primera baja del plantel. El histórico goleador mexicano le dijo adiós al club en el que debutó en el futbol mexicano, tras una temporada en la que no pudo explotar todo su potencial.

Cade Cowell fue la segunda baja de Chivas. “El Vaquero” regresa a la liga estadounidense para portar los colores del New York Red Bulls, despidiéndose del Guadalajara rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX.

De cara al torneo entrante, que se empalmará con la contienda mundialista, Chivas también realizó ajustes en su línea defensiva, diciéndole adiós a Isaac Brizuela, como parte de una reestructuración interna del plantel.





Panorama de Chivas para el Clausura 2026

El Clausura 2026 representa una oportunidad clave para que Chivas recupere protagonismo en la Liga MX. Con una mezcla de juventud y experiencia, el club busca estabilidad deportiva y mejores resultados tras varios torneos marcados por la irregularidad y las eliminaciones tempranas.

Además, la directiva rojiblanca tiene como prioridad fortalecer su identidad futbolística y competir de manera consistente en un semestre que será exigente, no solo por el nivel del campeonato, sino también por el contexto internacional que rodeará al futbol mexicano en 2026.