La inolvidable playera de la Selección Mexicana de Francia 98 regresa y ya está a la venta

La icónica camiseta del Tri de 1996-1998 regresa en preventa con varias versiones de color, junto a sudaderas conmemorativas; conoce los modelos y precios oficiales.

La nostalgia llega para los aficionados del fútbol mexicano con el regreso de una playera retro de la Selección Mexicana inspirada en el emblemático uniforme que el Tri usó entre 1996 y 1998. Esta edición especial ya está en preventa del 15 al 31 de enero de 2026, con envíos disponibles tanto para México como para el extranjero.

Diseños disponibles

• Playera oficial Selección Mexicana 1996-1998 en verde clásico

• Versión en blanco

• Versión en negro

• Variante en verde con detalles en rojo

Precios

• Playeras retro: $1,799 MXN cada una

• Sudaderas conmemorativas (30 aniversario): $1,499 MXN

• Sudaderas urbanas Essentials: desde $1,399 MXN

Las playeras evocan uno de los diseños más recordados del Tri y han generado entusiasmo entre los seguidores que buscan piezas de colección vinculadas a grandes momentos del fútbol mexicano.

Si quieres ver los modelos y hacer tu pedido, puedes hacerlo directamente en la preventa oficial de ABA Sport: https://www.abasport.com/preventa