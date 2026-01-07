Tigres: altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX

Tigres UANL comienza una nueva etapa de cara al Clausura 2026 de la Liga MX, luego de un Apertura 2025 en el que fue protagonista. Sin embargo, el arranque del mercado de fichajes ha estado marcado más por bajas en el plantel que por incorporaciones, lo que mantiene a la afición atenta a los próximos movimientos de la directiva.

Bajas confirmadas en Tigres

El conjunto universitario ha registrado varias salidas importantes en las últimas semanas. Entre las bajas confirmadas se encuentran Javier Aquino, Sebastián Córdova, Eduardo Tercero, Eugenio Pizzuto, Bernardo Parra y el arquero Fernando Tapia, quien regresó al América tras finalizar su préstamo. Estas salidas han reducido la profundidad del plantel, especialmente en el mediocampo y las bandas.

Sin altas oficiales hasta ahora

Hasta el momento, Tigres no ha anunciado refuerzos oficiales para el Clausura 2026. La directiva felina continúa analizando opciones en el mercado, con prioridad en reforzar posiciones ofensivas y el medio campo, aunque no se han cerrado acuerdos de manera formal.

Rumores y posibles refuerzos

A pesar de la falta de anuncios oficiales, diversos rumores han vinculado a Tigres con jugadores del futbol sudamericano y del ámbito local. Nombres como Miguel Merentiel y Kevin Lomónaco han sido mencionados como posibles intereses, aunque las negociaciones no han sido confirmadas por el club. Asimismo, se mantiene la expectativa sobre la continuidad de algunos jóvenes del plantel ante versiones de posibles salidas.

Expectativa rumbo al debut

Con el Clausura 2026 a la vuelta de la esquina, Tigres enfrenta el reto de rearmar su plantilla y reforzarse de manera oportuna para mantenerse como uno de los candidatos al título. La afición felina espera que en los próximos días se concreten las primeras altas que equilibren las salidas registradas en este mercado de invierno.