Serie de Toros Neza: fecha de estreno y dónde ver (@MXESTADIOS)

Estamos a nada del estreno de la serie exclusiva sobre Toros Neza, uno de los equipos mexicanos de fútbol más llamativos y extravagantes del balompié mexicano.

Descritos como un equipo irreverente y anárquico, Toros Neza tendrá su propio documental, el cual ofrecerá un recorrido detrás de escenas de los momentos más icónicos de la agrupación con sede en el Estado de México.

Aquí te compartimos dónde y cómo ver la serie de este equipo de fútbol que, pese a tener una aparición fugaz en la Primera División de México, dejó una huella imborrable en sus aficionados y en la historia del balompié nacional.

¿Cuándo se estrena la serie de Toros Neza?

El estreno oficial de la serie está programado para este viernes 9 de enero. Se espera que todos los capítulos estén disponibles desde el primer día en la plataforma, para aquellos aficionados que deseen verlos completos en una sola jornada.

El producto audiovisual contará con entrevistas a exjugadores clave en la historia del equipo y del fútbol mexicano, como Héctor “El Piojo” Herrera, quien participará como entrevistado y compartirá experiencias y anécdotas significativas de su etapa en Toros Neza.

¿Dónde ver la serie de Toros Neza?

La serie llamada “Toros Neza” será una producción original de VIX, por lo que podrá verse de manera exclusiva en la plataforma de streaming.

De acuerdo con el tráiler del documental, el conjunto escarlata logró atraer a figuras internacionales como Rod Stewart a las periferias del país, solo para presenciar los partidos del equipo más enérgico, colorido y combativo del fútbol mexicano.

🟥 Toros Neza venía de la nada y tocó el cielo 🙌🏻🇲🇽 ¡Uno de los equipos más coloridos de México! 🐂🔥⚽️#TorosNeza gran estreno 9 de enero solo por @VIX#ViX #Promo pic.twitter.com/arAsJoCgp1 — Univision (@Univision) January 8, 2026





¿Quién fue Toros Neza?

Toros Neza fue un club que rompió con los códigos tradicionales del fútbol mexicano en la década de los noventa, destacando no solo por su estilo de juego ofensivo, sino por su identidad rebelde dentro y fuera de la cancha.

Máscaras, peinados extravagantes y celebraciones provocadoras se convirtieron en su sello.

Aunque su paso por la Primera División fue breve, el equipo se transformó en un fenómeno cultural y mediático, ganándose un lugar especial en la memoria colectiva del fútbol nacional por su autenticidad y su desafío constante a las normas establecidas.





El Mundial y Neza, el municipio que representaban los Toros.

El Estadio Neza 86 fue una de las sedes del Mundial de México 1986, evento que colocó al municipio de Nezahualcóyotl en el mapa internacional del fútbol.

Años más tarde, Toros Neza heredó ese simbolismo, convirtiendo el recinto en un escenario de identidad y resistencia futbolera.

La combinación entre el legado mundialista y la personalidad del club contribuyó a forjar una mística única alrededor del equipo, que hoy vuelve a cobrar relevancia con el estreno de esta serie documental.