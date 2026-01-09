Atlas vs Puebla: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX (Cuartoscuro)

El conjunto dirigido por Diego Cocca recibirá en Jalisco este viernes 9 de enero a Puebla, club que estrenará a Alberto Espigares López como nuevo director técnico.

Se encienden las calles tapatías con el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, y aquí te compartimos todo lo que necesitas saber para disfrutar del partido entre los Zorros y La Franja.





Horario para ver en vivo el Atlas vs Puebla de la Liga MX

Este encuentro, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, marca el arranque del torneo para ambos equipos. Atlas buscará iniciar sumando en casa, mientras que Puebla intentará alejarse de los últimos lugares de la tabla y acercarse a la zona de liguilla.

Atlas recibirá a La Franja en el estadio Jalisco, en Guadalajara, este viernes 9 de enero, a las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

La emoción por el inicio del Clausura 2026 sacude los cimientos del estadio Jalisco, una sede imponente para arrancar la Jornada 1 del futbol mexicano en pleno año mundialista.





Cómo y dónde ver en vivo el Atlas vs Puebla de la Jornada 1 de la Liga MX

La plataforma de streaming ViX Premium tendrá los derechos de transmisión del partido entre Atlas y Puebla, por lo que únicamente podrá verse con una suscripción activa.

ViX incursiona este 2026 con los derechos de varios partidos del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que este encuentro, al igual que otros de la liga mexicana, no se transmitirá por televisión abierta ni en otras plataformas, sino exclusivamente vía streaming en ViX.

Así llegan ambos equipos al primer partido del Clausura 2026

Atlas arranca el Clausura 2026 con la presión de revertir un Apertura irregular que lo dejó fuera del protagonismo. Bajo la dirección de Diego Cocca.

Los rojinegros apuestan por el orden táctico y el peso de la localía en el estadio Jalisco para comenzar el torneo con una victoria que marque un punto de inflexión en pleno año mundialista.

Puebla, en tanto, inicia una nueva etapa tras cerrar el torneo anterior en el fondo de la tabla. Con Alberto Espigares como nuevo director técnico y ajustes en el plantel, La Franja buscará cambiar la inercia desde la Jornada 1 de la Liga MX.