¿Chucky Lozano será refuerzo de Pumas en Liga MX? Antonio Sancho habla sobre el tema. (Agencia EFE)

“Sería interesante”, afirmó el vicepresidente deportivo de Pumas, Antonio Sancho, al ser cuestionado sobre una posible llegada de Hirving “Chucky” Lozano al conjunto auriazul.

Tras la salida inesperada de Lozano del San Diego FC de la MLS, surgieron versiones sobre su futuro inmediato.

Ante el cuestionamiento directo sobre una eventual incorporación del extremo mexicano a Pumas, el directivo universitario fijó postura.





¿Chucky Lozano a Pumas? Esto dice Antonio Sancho

“Habría que ver si entra en presupuesto”, señaló Sancho al referirse a la viabilidad del fichaje del atacante mexicano.

El vicepresidente del Club Universidad Nacional subrayó que se trata de un jugador con trayectoria y nivel probado en el futbol internacional.

“Siempre es interesante un jugador como Chucky, por su calidad y todo lo que ha hecho. Sería interesante, pero no sabemos, no hemos explorado”, declaró Antonio Sancho en conferencia de prensa, sin confirmar negociaciones formales.





¿Por qué salió el Chucky de la MLS?

Hasta el momento no se han detallado de manera oficial las razones de la salida de Chuky Lozano del San Diego FC, lo que mantiene abiertas las especulaciones sobre el siguiente destino del futbolista mexicano.