Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 1 | Clausura 2026

El futbol mexicano de la Liga MX está de regreso luego de la pausa de fin de año. La actividad de primera división se reanuda con el inicio de un nuevo torneo. Toluca llega como el flameante bicampeón después de haber vencido a Tigres en la final más reciente. Los otros 17 equipos estarán en busca de destronarlos. Serán justamente ‘Los Diablos’ quienes tengan el partido estelar de este primer fin de semana cuando enfrenten de nueva cuenta a los Rayados de Monterrey, a quienes eliminaron en la pasada liguilla.

Partido, fechas y horarios de la Jornada 1 | Liga MX, Clausura 2026

Liga MX | Jornada 1, Clausura 2026 Monterrey y Toluca se enfrentarán de nueva cuenta en el arranque del torneo luego de haber protagonizado las semifinales del Apertura 2025.

Mazatlán vs FC Juárez | viernes 9 de enero (19:00 horas)

Todo comienza con un verdadero clásico de los “Viernes Botaneros” entre Mazatlán y FC Juárez. lo ‘Cañoneros’ están envueltos en rumores de que la franquicia será comprada para regresar al Atlante a primera división, mientras buscan su primera clasificación a la liguilla. En frente, los ‘Bravos’ llevan dos torneos llegando a la fiesta grande, pero necesitan dar ese paso a equipo animador o contendiente.

Atlas vs Puebla | viernes 9 de enero (21:00 horas)

Un nuevo inicio llega el día de hoy para los “rojinegros”, quienes después de su bicampeonato en 2021 han sufrido para volver a estar en la disputa por el título. Su afición no quiere volver a esperar otros setenta años y quieren ahora un inicio prometedor que los haga soñar. Mientras tanto, ‘La Franja’ quiere evitar una vez más el último lugar de la tabla de cociente y pagar de nueva nueva una multa que sustituye el descenso desde hace seis años.

Tijuana vs América | viernes 9 de enero (21:00 horas)

El platillo principal del día de hoy se disputa en la frontera. Los Xolos y su joven equipo, encabezado por la gran promesa del futbol mexicano, Gilberto Mora, estarán en casa para recibir a los máximos ganador del futbol mexicano, visita que siempre es atractiva tanto para el equipo como para los aficionados. Las Águilas cayeron en la liguilla del Apertura 2025 frente a Monterrey y regresan ahora con hambre de revancha para recordarle a todo el futbol mexicano que siguen siendo uno de los grandes rivales a vencer.

Chivas vs Pachuca | sábado 10 de enero (17:00 horas)

Para comenzar las actividades sabatinas, tendremos el enfrentamiento entre los dos clubes que claman ser “el equipo de México”. Las Chivas mostraron momentos de buen futbol en el primer torneo bajo el mando de Gabriel Milito. Ahora, es el momento de demostrar que este proyecto puede consolidarse a mediano y largo plazo para devolver a Guadalajara a la pelea por el título. Su rival, serán unos Tuzos que vienen renovados y reforzados para volver a ser ese equipo competitivo y de un futbol atractivo al que nos han acostumbrado en años recientes.

León vs Cruz Azul | sábado 10 de enero (19:00 horas)

‘La Fiera’ fue una de las decepciones del torneo pasado. El cuadro esmeralda tuvo un 2025 complicado luego de que se les negara jugar el Mundial de Clubes en verano y cerrar eliminados el Apertura 2025. Además, ya no podrán contar con James Rodríguez, quien ya no continuará con los ‘Panzas Verdes’. En contra parte, ‘La Máquina’ sigue reforzando el proyecto de Nicolás Larcamón con nuevos jugadores, la mala noticia es que el club ya no podrá jugar en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, escenario donde quedaron invictos en su paso de un año.

Santos Laguna vs Necaxa | sábado 10 de enero (19:00 horas)

Después de dos torneos consecutivos terminando en el último lugar, Santos Laguna logró salir del fondo en el Apertura 2025, pero esto no fue suficiente para regresar a la liguilla. ‘Los Guerreros’ tiene claro que su objetivo tiene que ser el top 8 para llegar a la liguilla y pelear por el título. Mientras tanto, los ‘Rayos’ han vuelto a vivir múltiples altas y bajas en una situación que se ha vuelto recurrente en años pasados.

Monterrey vs Toluca | sábado 10 de enero (21:00 horas)

Para el duelo estelar de este fin de semana, dos equipos de la liguilla pasada se enfrentan nuevamente. Monterrey y su poderosa plantilla reciben en el ‘Gigante de Acero’ a los bicampeones del futbol mexicano. Domenec Torrent demostró que puede hacer de los regiomontanos un peso completo del futbol mexicano y vencer a los vigentes monarcas puede mandar este mensaje al resto de los equipos. En frente, el equipo de Mohamed se ha caracterizado el último año por tener la ofensiva más productiva con Paulinho, Alexis Vega y Marcel Ruiz, quienes regresan este Clausura 2026 a comandar al cuadro ‘Choricero

Pumas vs Querétaro | domingo 11 de enero (12:00 horas)

Universidad Nacional regresa a su tradicional horario de domingo al medio día para comenzar un nuevo torneo. Los auriazules volvieron a decepcionar a su afición cuando se acercan a los quince años sin título, su lapso más grande desde que llegaron a la primera división. Efraín Juárez inicia en la “silla caliente” desde el día 1 y quiere comenzar con el pie derecho frente a su gente. Los Gallos cambiaron de dueños en 2025, pero el arranque del proyecto no fue todavía el esperado. Ahora, tienen la posibilidad de obtener una sorpresa y salir con los tres puntos de la capital del país.

Atlético de San Luis vs Tigres | domingo 11 de enero (19:00 horas)

Finalmente, las emociones del futbol mexicano cierran con el duelo entre los potosinos y los Tigres. El equipo rojiblanco no logró encontrar su mejor versión ni la liguilla en 2025, algo que quieren corregir en este nuevo año. Sus rivales en esta primera fecha serán los otros finalistas, los Tigres que vienen de caer en la tanda de penales en la cancha del Nemesio Diez. El equipo de Guido Pizarro está de regreso para buscar el campeonato que se les escapó el semestre pasado.