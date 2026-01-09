Llega el fuera de juego semiautomático a la Liga MX

“Después de un periodo de pruebas en el torneo anterior, la Liga BBVA MX y la Comisión de Árbitros de la FMF inician hoy la implementación del Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT)”, informó la liga en el documento.

Con esta decisión, el campeonato mexicano se consolida como “la primera liga del continente americano en adoptar esta tecnología bajo estándares internacionales”.

¿Cómo funciona el sistema semiautomático?

El sistema se basa en tecnología de inteligencia artificial que genera evidencia precisa de las jugadas en tiempo real y construye soporte visual para que los operadores del Video Assistant Referee (VAR) puedan intervenir de manera más eficiente.

“Es una red de 28 cámaras por estadio que producirá datos en formato 3D, lo que permitirá automatizar las decisiones de fuera de juego”, explicó Sean Conroy, vicepresidente ejecutivo de Genius Sports para Norteamérica.

La Liga MX aclaró que esta tecnología no reemplaza al VAR, ni interviene en otras acciones del juego como penales, goles o sanciones disciplinarias. Su función se limita exclusivamente a la detección del fuera de lugar.

Un arbitraje más justo y transparente

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, destacó la relevancia de esta incorporación. “Teníamos una necesidad clara y urgente: hacer las decisiones del fuera de juego más rápidas y transparentes”, señaló.

Arriola añadió que con esta herramienta “avanzamos hacia un futbol más moderno y confiable, se transforma el arbitraje y se mejora la forma en que se vive este deporte en nuestro país”, beneficiando al juego, a los clubes y a la afición.