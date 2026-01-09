Muere Carlo Cedeño, jugador de los Auténticos Tigres de la UANL

El fútbol americano universitario en Nuevo León atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Carlo Marcelinho Cedeño Treviño, integrante de los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), conjunto que compite en la categoría intermedia.

El joven atleta, de 19 años, murió el 9 de enero de 2026 después de luchar contra una enfermedad de gravedad, de acuerdo con reportes de autoridades deportivas y medios locales. En días previos, tanto su familia como el equipo habían dado a conocer su estado de salud, lo que generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales.

Una trayectoria prometedora

Carlo Cedeño era visto como uno de los talentos emergentes del fútbol americano universitario. Su formación comenzó desde temprana edad y tuvo pasos destacados por organizaciones como Búfalos A.C.. También representó a Nuevo León en competencias internacionales antes de integrarse a los Auténticos Tigres dentro de la ONEFA, la principal liga estudiantil del país.

Paralelamente a su carrera deportiva, cursaba la licenciatura en Derecho en la UANL, combinando el alto rendimiento deportivo con su preparación académica, reflejo de un proyecto de vida enfocado en el crecimiento personal y profesional.

Motivo del deceso

Información difundida por la familia y distintos medios señala que el joven padecía un tumor maligno ubicado entre el pulmón y la pleura, una zona especialmente delicada del sistema respiratorio. La enfermedad fue mermando su salud de manera progresiva, lo que lo llevó a suspender tanto sus actividades deportivas como académicas, hasta que las complicaciones derivadas provocaron su fallecimiento.

Mensajes de despedida

Tras darse a conocer la noticia, Auténticos Tigres, la UANL, clubes formativos, compañeros, entrenadores y aficionados manifestaron sus condolencias a la familia Cedeño Treviño. En los mensajes se resaltó su disciplina, compromiso y calidad humana, cualidades que dejaron huella dentro y fuera del campo.

Las muestras de apoyo trascendieron el ámbito deportivo, con pronunciamientos de autoridades universitarias y locales que expresaron su pesar y acompañamiento a los seres queridos del joven.

Despedida

Los servicios funerarios se llevaron a cabo a partir del 9 de enero de 2026 en la Capilla Marianas, Sala Lourdes, ubicada en San Pedro Garza García, donde familiares, amigos y compañeros se reunieron para rendirle un último homenaje y darle el adiós a Carlo Cedeño.