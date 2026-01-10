Chivas vs Pachuca: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Jornada 1 del Clausura 2026 Liga MX

Partido Chivas vs Pachuca Clausura 2026 Jornada 1 Especial

La Liga MX 2026 arrancará con la expectativa y el entusiasmo que caracteriza a cada inicio de torneo. Tras un Apertura 2025 lleno de sorpresas, el Clausura 2026 promete historias nuevas, proyectos frescos y la ilusión intacta de los clubes por pelear por el título desde la primera jornada.

En este contexto, el duelo entre Chivas de Guadalajara y Pachuca se perfila como uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1, con afición expectante y pronósticos divididos antes del silbatazo inicial.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Pachuca?

Este sábado 10 de enero, el Estadio AKRON será el escenario donde Chivas de Guadalajara y Pachuca escribirán los primeros capítulos de su campaña en el Clausura 2026 de Liga MX. El partido está programado para iniciar a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Chivas vs. Pachuca?

El partido estará disponible a través de Amazon Prime Video. En estados Unidos la transmisión estará disponible de TUDN.

¿Cómo llegan los equipos al partido?

Chivas

La plantilla rojiblanca llega al Clausura 2026 con un proyecto que combina solidez y novedades. Tras cerrar el Apertura 2025 con una clasificación directa a la Liguilla —aunque con eliminación prematura—, Chivas ha trabajado en mantener un estilo ofensivo y con posesión de balón, al tiempo que busca mayor contundencia en zonas clave.

En su última serie contra Pachuca durante el Apertura 2025, el Rebaño se impuso 1-0, lo que deja un antecedente positivo para encarar este nuevo duelo de inicio de torneo.

🇦🇹 ¡SÁBADO DEL REBAÑO SAGRADO! 🐐



🗣️ ¡HOY ES DÍA DE PARTIDO! ¡NUEVO TORNEO Y MISMAS GANAS DE GANAR! ¡UNIDOS POR ESOS +3️⃣ PUNTOS! 😍 pic.twitter.com/sy0BCCw9G9 — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026

Pachuca

La visita a Guadalajara representa un parámetro importante para medir el progreso de los Tuzos y sus aspiraciones en el nuevo semestre.

🌪️ | Hoy volvemos a vestir con orgullo el blanco y azul de la Bella Airosa:



🔥 ¡HOY DEBUTA EL CLUB DE FUTBOL PACHUCA EN EL CLAUSURA 2026! 🔥#ChivasPachuca pic.twitter.com/TEoTn0xOcq — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 10, 2026

Con narrativas distintas, pero con el mismo objetivo de sumar desde el primer día, ambos equipos saltarán al césped del Estadio AKRON con la mira puesta en cosechar puntos, ganar ritmo y encender la ilusión de sus aficionados desde la Jornada 1.