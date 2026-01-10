Fenerbahçe y Edson Álvarez conquistan la Supercopa de Turquía

Supercopa. El Fenerbahçe celebra su primer título del 2026. (@Fenerbahce Sk)

El Fenerbahçe de Edson Álvarez venció 2-0 al Galatasaray y ganó la Supercopa de Turquía para obtener su primer título de la temporada y el primero también para el mexicano desde que llegó al equipo, aunque esta vez no tuvo minutos por lesión

Domenico Tedesco, técnico del Fenerbahçe, guió al equipo a imponerse a su eterno rival en la final de la Supercopa, después de haber superado al Samsunspor en las semifinales.

Matteo Guendouzi abrió el marcador a los 28 minutos del encuentro. El francés llegó para reforzar el medio campo y también para competir por un puesto con Edson Álvarez.

Jayden Oosterwolde sentenció el marcador en el arranque del segundo tiempo con un remate acrobático, que se convirtió en uno de los mejores goles de inicio de año.

Pese a que el Galatasaray buscó acortar distancias, el tiempo ya no le alcanzó. Ambos equipos están peleando también por el título de la Superliga de Turquía.

Edson Álvarez se ha ausentado de los partidos desde finales del mes pasado por una lesión de la que no se dieron más detalles. El mexicano estuvo presente en el estadio y celebró junto a sus compañeros.