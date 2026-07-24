Isaac del Toro en el Tour de Francia: horario, cómo y dónde ver en vivo la etapa 20 De mantener su posición, el mexicano Isaac del Toro podría colocarse en el podio; conoce dónde ver el Tour de Francia 2026 (EFE)

Tras su participación en la Etapa 19 del Tour de Francia, el bajacaliforniano Isaac del Toro se mantiene en la tercera posición de la clasificación general.

De mantener esta posición en la Etapa 20, Isaac del Toro podría convertirse en el primer mexicano en subir al podio en el Tour de Francia, por lo que aquí te compartimos cuándo, dónde y a qué hora podrás verlo.

Horario y dónde ver a Isaac del Toro en vivo en la Etapa 20 del Tour de Francia

La Etapa 20 del Tour de Francia se llevará a cabo este sábado 25 de julio a las 11:20 horas; en México serán las 03:30 horas, tiempo de México y Centroamérica, y podrás seguir la transmisión en vivo en ESPN y Disney+.

Por otra parte, la Etapa 21 del Tour de Francia se llevará a cabo el domingo 26 de julio de 2026 y podrás seguirla también por ESPN y Disney+.

¿Cómo es la Etapa 20 del Tour de Francia?

La Etapa 20 del Tour de Francia contempla una ruta de 170.9 km entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez, con un desnivel positivo de 5450 metros, y representa la última etapa de montaña.

La ruta de la Etapa 20 contempla algunos de los puertos más emblemáticos de los Alpes y es considerada como la etapa reina de la competencia debido a las dificultades que representa.

En esta etapa, los ciclistas tendrán el reto de pasar por el Col de la Croix de Fer, el Col du Télégraphe, el Col du Galibier y el Col de Sarenne antes de llegar a la meta en Alpe d’Huez.

¿Cómo va Isaac del Toro en la Clasificación General del Tour de Francia?

Tras su desempeño en la Etapa 19 del Tour de Francia este viernes 24 de julio, donde quedó en séptimo lugar, Isaac del Toro se encuentra ocupando el tercer lugar en la clasificación general, solo por debajo de Remco Evenepoel (segundo lugar) y Tadej Pogačar (primer lugar).