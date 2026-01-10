Regina Jiménez marcha en tercer sitio en el Abierto Sudamericano Amateur

Falta poco. Regina Jiménez se ha mantenido constante en el torneo sudamericano, este domingo intentará alcanzar la punta. (FMG)

La mexicana Regina Jiménez se mantiene en la pelea de cara a la ronda final en el Abierto Sudamericano Amateur, al marchar en tercer puesto con 213 golpes (-3) y está a tres de distancia de la líder, la barbadense Emily Odwin que suma 210 (-6) Nordelta Golf Club en Buenos Aires, Argentina.

La segunda mexicana Alejandra Botaya no ha encontrado la manera de remontar y comparte el T37 con 237 (+21) de cara a la última ronda del torneo amateur.

En la rama varonil, Antonio Safa escaló nueve posiciones para ubicarse en cuarto lugar del tablero con una ronda de 68 (-4) que se sumó a un acumulado de 214 (-2) que lo mantiene a cuatro golpes del líder, mientras que Gerardo Gómez empata en la posición 23 con 223 (+7).

El puntero en la rama varonil es el ecuatoriano Felipe Garcés con 210 golpes (-6). Tanto Safa como Gómez viajarán de Buenos Aires a Lima, Perú para jugar el torneo LAAC 2026.

Este domingo continúa la actividad de todos nuestros representantes y buscarán conseguir el triunfo en este importante certamen.