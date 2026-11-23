Mundial Femenil 2031 Luego de ser sedes de la Copa del Mundo 2026, el torneo de futbol regresará en 2031 con la edición del Mundial femenino (Rogelio Morales Ponce)

La Copa del Mundo volverá a nuestro país, ahora en su edición femenil. Después del éxito del torneo en este 2026, la Concacaf volverá a tener una organización conjunta en la que nuestro país será una de las cuatro sedes para la fase de grupos y ronda de eliminación. Por primera vez en la historia, el certamen se realizará con este número de anfitriones.

La FMF anuncia el Mundial Femenil 2031 en México

Luego de algunos meses de especulación, la Federación Mexicana de Futbol confirmó la situación que se venía rumorando y es que nuestro país será uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo de Futbol, ahora en su versión femenil.

La candidatura conjunta de la Concacaf fue llevada a cabo por Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, juntando así tanto el norte, como el centro del continente americano y el caribe para llevar a cabo la máxima competencia futbolística de mujeres a nivel internacional.

Volveremos a vivir la emoción de un Mundial en casa. Esta vez, para celebrar, impulsar y llevar aún más lejos el futbol femenil. México será anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica ¡México otra vez! https://t.co/amehF9tnwJ — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 23, 2026

Este 2026, México destacó como uno de los anfitriones del Mundial FIFA, recibiendo poco más de una docena de partidos de fase de grupos y hasta octavos de final de la ronda de eliminación directa del torneo, el último de ellos el enfrentamiento entre la Selección Mexicana e Inglaterra, donde los ‘Tricolores’ quedaron eliminados.

¿Cuántos partidos y en qué estadios se jugará el Mundial Femenil 2031 en México?

De momento, no se ha dado a conocer todavía la división de partidos que tendrá cada uno de los cuatro países anfitriones ni una lista de estadios que vayan a albergar los encuentros oficiales de la competencia.

Me confirman, hasta ahora, cuatro estadios para México en el Mundial femenino del 2031… El Banorte, el Akron, La Corregidora y el Territorio Santos Modelo… ¿Falta el BBVA de Monterrey? El lunes se hará oficial la sede de México, EU, Jamaica y Costa Rica… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 22, 2026

No obstante, el periodista de TUDN, David Faitelson, adelantó que el Estadio Banorte y el Estadio Akron estarían regresando como inmuebles para el torneo. A estos, se unirían también el Estadio Corregidora de Querétaro y el Territorio Santos Modelo de Torreón.